دوري المؤتمر الأوروبي، فوز تشيلسي وخسارة فيورنتينا وتعادل ريال بيتيس

فاز فريق تشيلسي الإنجليزي وتعادل ريال بيتيس الإسباني وخسر فيورنتينا الإيطالي، مساء اليوم الخميس، في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

فوز تشيلسي على كوبنهاجن في الدنمارك

وتفوق الفريق اللندني تشيلسي على مضيفه كوبنهاجن الدنماركي 2/1، بينما تعادل ريال بيتيس مع ضيفه فيتوريا جيماريش البرتغالي 2/2، وانهزم فيورنتينا أمام مضيفه باناثينايكوس اليوناني 2/3.

وفي مباراة أخرى، تغلب مولده النرويجي على ضيفه ليجيا وارسو البولندي 3/2.

نتائج مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

وعلى ملعب باركن ستاديون، تقدم رييس جاميس بهدف لتشيلسي، في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني.

وأضاف الأرجنتيني إنزو فرنانديز الهدف الثاني للبلوز، في الدقيقة 65، قبل أن يتكفل البرازيلي جابريال بيريرا بتسجيل الهدف الوحيد لكوبنهاجن، في الدقيقة 80.

وعلى ستاد بينتو فيامارين، تقدم الكونغولي الديمقراطي سيدريك باكامبو بهدف لريال بيتيس في الدقيقة 49، وبعد دقيقتين فقط أدرك جواو مينديز التعادل لفيتوريا.

وأضاف إيسكو الهدف الثاني لبيتيس في الدقيقة 76، لكن بعدها بست دقائق أدرك نيلسون أوليفيرا التعادل للفريق الضيف.

وعلى ملعب أبوستولوسس نيكولايديس، تقدم باناثينايكوس بهدفين حملا توقيع البولندي كارول سويدرسكي، والصربي نيمانيا ماكسيموفيتش، في الدقيقتين الخامسة و19.

ورد فيورنتينا بهدفين عن طريق الأرجنتيني لوكاس بيلتران، ونيكولو فاجيولي، في الدقيقتين 20 و23، قبل أن يسجل البرازيلي تيتي هدف الفوز لأصحاب الأرض، في الدقيقة 55.

وفاز مولده على ضيفه ليجيا وارسو بثلاثة أهداف، حملت توقيع إيريك هيستاد وكريستيان إريكسن وفريدريك جولبراندسن، في الدقائق 12 و17 و44، مقابل هدفين للفريق البولندي، أحرزهما كاسبر تشودينا ولوكينياس في الدقيقتين 64 و67.

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