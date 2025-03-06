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حوادث

حبس 11 شخصا بتهمة حيازة مواد مخدرة بأسيوط

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 11 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة كمية مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم بنطاق محافظة أسيوط.

وكان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، قد شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة على دوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظة أسيوط عن ضبط11 متهمًا (بينهم 4 مسجلين خطر)، وعثر بحوزتهم علي أكثر من 6 كيلو حشيش – أكثر من 2 كيلو شابو – كمية من الأفيون والأقراص المخدرة.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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