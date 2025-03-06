الخميس 06 مارس 2025
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ضبط 356 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالمنوفية

ضبط 356 عبوة مواد
ضبط 356 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالمنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والسلع الفاسدة ومجهولة المصدر والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والمرور على أماكن بيع الألعاب النارية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

حملات لضبط الأسواق بالمنوفية 


وقام حى شرق شبين الكوم برئاسة المحاسب محمد الزرقانى بالاشتراك مع مديرية التموين وعضو من مركز إصدار التراخيص والإشغالات وشئون البيئة من شن حملة  على محلات بيع السلع الغذائية بشارع كليه التربية.

 

وأسفرت عن ضبط  ٣٥٦عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على صحة المواطنين.


وشدد المحافظ على كافة الأجهزة التنفيذية باستمرار  شن الحملات التفتيشية والرقابية بكافة أرجاء المحافظة ومراقبة حركة الأسواق وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين.

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اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية المنوفية بيع الألعاب النارية حي شرق شبين الكوم مديرية التموين بالمنوفية

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