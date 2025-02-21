مسلسلات رمضان 2025، سوزان نجم الدين تخوض السباق بـ "المسار"

تخوض النجمة السورية سوزان نجم الدين السباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل "المسار"، الذي ينتمي إلى الدراما العربية ويجمع نخبة من نجوم الوطن العربي.

بعد تألقها العام الماضي في مسلسل "الحشاشين"، الذي تناول واحدة من أكثر الجماعات غموضًا في التاريخ الإسلامي، تعود هذا العام بعمل اجتماعي مختلف يتناول صراعًا بين عائلتين على الميراث، لكن بطرح جديد بعيد عن النمط التقليدي.

يشارك في بطولة المسلسل محمد المنصور، حسين المنصور، فيصل العميري، خالد البريكي، سارة صلاح، سميا رضا، شذى سبت، ورامي شهاب، وهو من إخراج باسم شعبو.

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