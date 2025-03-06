مش قادر يجري، ميدو: تعيين الصباحي لمباراة الزمالك وزد استهانة بنا

هاجم أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، لجنة الحكام بسبب تعيين محمد الصباحي لإدارة مباراة الأبيض وزد في الدوري الممتاز.

وقال ميدو على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الزمالك: "أنا عاوز تفسير بسيط عن سبب تعيين محمد الصباحي لإدارة مباراة الزمالك وزد خاصة وأنه غير لائق بدنيا والجميع اعتراف أنه غير لائق بدنيا ومش قادر يجري.

وتسأل: هل في استهانة أكثر من كده على نادي الزمالك بتعيين محمد الصباحي حكما لمباراة الزمالك وزد؟.

وتابع: “للاسف اتحاد الكرة وصل جمهور الزمالك أنه مستني الأخطاء التحكيمية اللي هتحصل مع الزمالك”.

وأضاف ميدو: “لماذا تم إسناد مباراة الزمالك وزد للحكم محمد الصباحي الذي كان بعيدًا عن التحكيم لمدة سنة”.

وواصل: "الصباحي لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة في مباراة زد، وحكم تقنية الفيديو لم يستدع الحكم لمتابعة اللعبة، والجمهور أصبح على يقين بأن الزمالك سيتعرض للظلم في المباريات".

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس للحديث عن الأمور الخاصة بقطاع الكرة.

وشهد المؤتمر حضور كل من محمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس.

هشام نصر: مؤتمر الزمالك لتقويم الكرة المصرية وخسرنا 6 نقاط بسبب التحكيم

وقال هشام نصر:" المؤتمر ليس للاعتراض ولكنه للتقويم من أجل مصلحة كرة القدم ولتطوير المنظومة، وعندما اعترض الزمالك على عدم تكافؤ الفرص في الموسم الماضي فتم تلافي هذه الأخطاء وخاضت كل الفريق مبارياتها في نفس المواعيد".

وأضاف قائلًا:" الزمالك أصدر بيانات عديدة بسبب أخطاء التحكيم، والنادي يقبل الأخطاء، ولكن هناك فارق بين الأخطاء وبين التعمد، وهناك على الأقل 6 نقاط ضاعت من الزمالك بسبب أخطاء التحكيم".

وواصل هشام نصر:" الزمالك يريد أن يكون مستوى التحكيم عادل لكل الفرق، وأن يحصل الفريق على حقه فقط، ومن حق مجلس الإدارة أن يدافع عن فريقه وحقوق الفريق، ونتمنى الاستجابة لمصلحة كرة القدم المصرية، والزمالك لا يتعرض لمجرد الاعتراض، ولكن النادي يتحدث من أجل المصلحة العامة، وإذا كان هناك انضباط ستكون الكرة المصرية في شكل أفضل".

الزمالك يستعين بخبير أجنبي لتحليل أخطاء حكام الدوري ضده ويعرضها للجمهور

قال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك إن الهدف من المؤتمر الصحفي الذي يعقده النادي اليوم لتوضيح الحقائق.

وأضاف في المؤتمر الصحفي أن الزمالك تعرض لظلم تحكيمي واضح في مباريات الدوري، وحصل لاعبوه على أكبر عدد من البطاقات الملونة في المسابقة، في حين صور البعض أن الزمالك تمت مجاملته في بعض المباريات.

واستعرض النادي في مؤتمره اليوم تحليل للحكم الإنجليزي ديرموت جلاجر لبعض الحالات في مباريات الزمالك والتي كشفت عن تعرض الفريق الأبيض للظلم التحكيمي في بعض المباريات.

وواصل أحمد سالم: ما تعرض له الزمالك في التحكيم لم يتعرض له أي نادي وتلاعب في تسريبات الفار، وهناك ضربات جزاء لم تحتسب للزمالك.



الزمالك يستعد لمواجهة مودرن سبورت في كأس مصر

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