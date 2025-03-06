التشكيل الرسمي لمباراة روما ضد بيلباو في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي

يستضيف فريق روما الإيطالي نظيره أتلتيك بيلباو الإسباني، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأوليمبيكو، في ذهاب الدوري ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل روما ضد أتلتيك بيلباو

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: إيفان نديكا، جيانلوكا مانشيني، محمد زكي شيليك.

خط الوسط: تاسيندي، بريان كريستانتي، لوكاس جورنا دواث، ديفين رينش.

خط الهجوم: باولو ديبالا، تاسيندي، أرتيم دوفبيك.

تشكيل أتلتيك بيلباو أمام روما

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: أوسكار دي ماركوس، ييراي ألفاريز، دانييل فيفيان، يوري بيرشيش.

خط الوسط: إنييجو جالاريتا، ميكيل ياوريجيزار، نيكو ويليامز، مروان سنادي.

خط الهجوم: جوركا جوروزيتا، إينياكي ويليامز.

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