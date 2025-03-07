تراجع أسعار سيارات جاك بنحو 100 ألف جنيه خلال شهر رمضان

سيارات جاك، تراجعت أسعار سيارات جاك خلال شهر رمضان المبارك وشملت التخفيضات سيارات جاك JS4 وJ7، موديل 2025 بقيمة مالية تصل نحو 100 ألف جنيه ومن المقرر تطبيقها خلال يوم السبت المقبل من شهر مارس الجاري.



أسعار سيارات جاك بعد التراجع خلال شهر مارس.



ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات جاك بعد خفض أسعارها خلال شهر مارس الجاري وشملت طرازات جاك JS4 وهي كالتالي:

يصل سعر الفئة الأولى بقيمة 990 ألف جنيه، بدلًا من مليون و90 ألف سابقًا.



يصل سعر جاك JS الفئة الثانية بنحو مليون و70 ألف جنيه، مقابل مليون و170 ألف جنيه

كما تراجعت أسعار سيارات جاك J7 الفئة الأولى إلى مليون و20 ألف جنيه، مقارنة بنحو مليون و120 ألف.



وانخفضت أسعار طرازات «جاك J7» الفئة الثانية إلى مليون و70 ألف جنيه، مقابل مليون و170 ألف.

حصلت سيارات جاك JS2 علي محرك 4 سلندرات سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك.تأتي JS2 ببعض وسائل الترفيه والكماليات من بينها عجلة قيادة متعددة المهام، مكيف هواء، مثبت سرعة، بلوتوث، حساسات ركن.

تقدم جاك JS2 على حزمة من وسائل الحماية تتضمن منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الالكتروني ESP، مع نظام المساعدة على خوض المرتفعات، ومتابعة ضغط الإطارات.

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