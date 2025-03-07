الجمعة 07 مارس 2025
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اقتصاد

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع جنوني لليمون وانخفاض الباذنجان الأبيض وخيار الصوب

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 7 مارس 2025.

 

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 7 مارس 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

سعر الخضار اليوم الجمعة

  • تراوح  سعر الطماطم بين  2.5 جنيه إلى 5 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4.5 جنيه إلى 11.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9.5 جنيه إلى 13.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 25 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 9 جنيهات إلى 15 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 24 إلى 30 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

سعر الخضار اليوم

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 17 إلى 23 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 17 إلى 23 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 20 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 20 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 35 إلى 45 جنيهًا.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار
  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 15 إلى 25 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 16 إلى 20 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 15 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 9 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 4 إلى 7 جنيهات.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 14 إلى 17 جنيهًا
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فول أخضر من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 12 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر ورق عنب بناتي/ بلدي من 60 إلى 120 جنيهًا.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

أسعار الخضار

  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 65 جنيهًا إلى 75 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.

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