الإسكندرية تعلن غلق الطريق الصحراوي 5 أيام لإصلاح هبوط أرضي

أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم برئاسة الفريق أحمد خالد حسن، غلق طريق الإسكندرية الصحراوي وذلك تنفيذًا لأعمال ترميمات الأسفلت بالكيلو 57,5 اتجاه الإسكندرية الصحراوي الطريق الداعم وذلك لعلاج هبوط أرضي بعرض 20م وطول40م.

وأوضحت المحافظة فى بيان لها أنه يستلزم غلق الطريق وعمل تحويلة مرورية لمدة 5 أيام بداية من اليوم الجمعة 7 مارس 2025.

وأضافت المحافظة أن التحويلة المرورية تأتي بعمل تحويلة مرورية لتحويل سير سيارات النقل من الطريق الداعم إلى الطريق الرئيسي من الكيلو 59 اتجاه الإسكندرية الصحراوي (مدخل شرعي) ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الداعم بالكيلو 54(مخرج 27) أمام مجموعة ايجاست الزراعية.

وأكدت المحافظة، أنه تقرر غلق الطريق الداعم كاملا من الكيلو 59 اتجاه الإسكندرية الصحراوي وعمل تحويلة مرورية حتى الكيلو 54؛ بتحويل كافة المركبات من الطريق الداعم إلى الطريق الرئيسي بمسافة 5 كيلو.

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