الخميس 06 مارس 2025
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اقتصاد

تعرف على عروض البنوك في اليوم العالمي للمرأة

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، يطلق البنك المركزى المصرى فعالية الشمول المالى للمرأة سنويًا، اعتبارًا من 8 مارس وحتى نهاية الشهر.

 زيادة التوعية المالية للسيدات وتشجيعهن على استخدام الخدمات

 وذلك فى إطار حرص البنك المركزي على زيادة التوعية المالية للسيدات وتشجيعهن على استخدام الخدمات المالية الرسمية من خلال تعريفهن بأهمية استخدام تلك الخدمات وأثرها على تحسين مستوى معيشتهن. 

كما يُسمح للبنوك خلال الفعالية بالتواجد خارج فروعها والأماكن العامة لنشر الوعى المالى لدى المواطنين وخاصة السيدات، وتقوم البنوك بفتح حسابات بنكية للسيدات بدون رسوم أو حد أدنى للرصيد.

وتبدأ البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، فى فتح الحسابات للعملاء مجانا دون احتساب أى رسوم، عن طريق صورة الرقم القومى، وبعدها يتم منح العميل بطاقات خصم مباشر ومسبقة الدفع مجانا.

ويأتي ذلك وفق جهود البنك المركزي لزيادة الشمول المالى، وأيضًا المشاركة فى فعالية اليوم العالمى للمرأة وتزامنا مع احتفالات عيد الأم فى 21 مارس 2025.

ارتفاع ملحوظ في صافي الأصول الأجنبية للقطاع 

ومن جانب آخر أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا أن البنك المركزي أبلغ عن ارتفاع ملحوظ في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث بلغت قيمتها 8.7 مليار دولار في يناير 2025. 

وأشار مدبولي إلى أن هذا الإنجاز يعد مؤشرًا قويًا على استقرار الاقتصاد المصري، حيث ارتفعت صافي الأصول الأجنبية إلى 37.8 مليار دولار منذ بدء الإصلاحات، وهو ما يعزز الثقة في قدرة البنوك المصرية على مواجهة التحديات المالية وتوفير الدعم اللازم لاستمرارية النمو الاقتصادي.

استقرار سعر الصرف وتأمين الاحتياجات النقدية 

وأكد رئيس الوزراء أن ارتفاع الأصول الأجنبية يعتبر من المؤشرات الحيوية لاستقرار سعر الصرف وتأمين الاحتياجات النقدية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. 

كما أضاف أن هذه الزيادة تُعد إنجازًا هامًا في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والموارد النقدية وتخفيف الضغوط على الميزانية العامة.

وفي سياق متصل، شدد مدبولي على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتطوير الأداء المالي للنظام المصرفي، ما سيسهم في تعزيز مكانة مصر على المستوى الإقليمي والعالمي. 

كما دعا إلى دعم المزيد من الإجراءات التي من شأنها تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

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