الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تخفيضات جديدة على أسعار سيارات بايك خلال شهر رمضان

سيارات بايك
سيارات بايك

سيارات بايك، كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات بايك، عن تقديم عروض بتخفيضات على سيارات سيارات  بايك 5X5 موديل 2025 خلال شهر رمضان المبارك، وبلغ حجم التخفيض نحو 100 ألف جنيه.


أسعار سيارات بايك X55
 

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية بايك كافة الموزعين والتجار بالتخفيضات التي فرضت علي سيارات بائك خلال شهر مارس المقرر تطبيقها غدا الجمعة ونرصدها في التقرير التالي:-

يصل سعر الفئة الأولى Highline مليون و195 ألفً جنيه

يصل سعر الفئة  Top line مليون و295 ألف جنيه

يصل سعر الفئة Premium Line مليون و415 ألف جنيه 

مواصفات أمان وسلامة سيارات  بايك 5X5 

-وسائد هوائية للمقاعد الأمامية

-وسائد وستائر جانبية

-رادار أمامي وجانبي

- ونظام إنذار ضد السرقة

- ونظام مراقبة ضغط الإطارات

-وتنبيه حزام الأمان السائق والراكب

-ونظام منع السرقة

-ونظام إنذار ضد السرقة

-مساعدة في مغادرة المسار ROD

- اكتشاف نقاط العمياء BSD

- ونظام فرملة الطوارئ التلقائي AEB

-ونظام فرملة الطوارئ التلقائي AEB

-وتحكم رأسي ذكي في الإضاءة HMA

ونظام رأسي ذكي في الإضاءة HMA

-نظام الحفاظ على المسار LKA

-تحذير التصادم الأمامي FCW

-ومساعدة في الازدحام المروري TJA

-ومساعدة السائق في المسار ICA

-والإضاءة على المسار ELKA
 
تأتى طرازات بايك X55 بتصميم خارجي مزود بالعديد من التجهيزات والكماليات ومنها «مرآة داخلية، ومرآة الشمس للسائق والراكب، ومنفذ شحن 12 فولت، منفذ شحن 12 فولت بالشنطة الخلفية، ومداخل USB أمامية وخلفية، ونوافذ كهربائية للأبواب الأربعة، وستارة للشنطة، ورفع زجاج جميع الأبواب بزر واحد وحساس أمان ضد العوائق».
 

وتحتوي السيارة على باقة من وسائل الترفيهة المتعددة ومن أبرزها «شاشة التحكم المركزية بحجم 10 بوصات، وشاشة عدادات 10 بوصات، اتصال لاسلكي للهواتف المحمولة، واي فقاي، وراديو، وبلوتوث، وشحن لاسلكي، وغيرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الازدحام المروري الوكيل المحلي للعلامة التجارية هواتف المحمول رمضان المبارك شهر رمضان المبارك للعلامة التجارية وسائد هوائية مساعدة السائق
ads

الأكثر قراءة

الحكم محمد الصباحي يتقدم بشكوى رسمية ضد أحمد حسام ميدو

السودان يقيم دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، تفاصيل اتهام تنفيه أبو ظبي

مبعوث ترامب يشيد بخطة مصر لإعادة إعمار غزة

أحمد شوبير يعتذر لأسرة حسني مبارك لهذا السبب

كلمة السر شكسبير، زاهي حواس يكشف حقيقة انتحار كليوباترا

الاتحاد السكندري يفاجئ طلعت يوسف بهذا القرار

الدوري الأوروبي، رينجرز يقترب من ربع النهائي بالفوز على فنربخشة 1/3

المجددون، محمد الباقر إمام السنة والشيعة

منوعات

المزيد

بسبب الخلاف على ترقية، موظفة تسمم زميلتها

غزو النوتريا، أمريكا تدعو مواطنيها إلى قتل أحد القوارض

أمطار غزيرة وثلوج في القاهرة والجيزة والشمسيات البلاستيكية سلاح المصريين لمواجهة المياه (صور)

معمرة يابانية تدخل موسوعة "جينيس" كأكبر حلاقة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الخميس

سعر النحاس اليوم الخميس 6 مارس 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام فيدي فالفيردي في 300 مباراة بقميص ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، محمد الباقر إمام السنة والشيعة

ما حكم صيام المرأة حال رؤية بعض نقاط الدم في غير وقت الحيض؟ دار الإفتاء تجيب

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. فاطمة الزهراء "سيدة نساء العالمين"

المزيد
الجريدة الرسمية