تخفيضات جديدة على أسعار سيارات بايك خلال شهر رمضان

سيارات بايك، كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات بايك، عن تقديم عروض بتخفيضات على سيارات سيارات بايك 5X5 موديل 2025 خلال شهر رمضان المبارك، وبلغ حجم التخفيض نحو 100 ألف جنيه.



أسعار سيارات بايك X55



وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية بايك كافة الموزعين والتجار بالتخفيضات التي فرضت علي سيارات بائك خلال شهر مارس المقرر تطبيقها غدا الجمعة ونرصدها في التقرير التالي:-

يصل سعر الفئة الأولى Highline مليون و195 ألفً جنيه

يصل سعر الفئة Top line مليون و295 ألف جنيه

يصل سعر الفئة Premium Line مليون و415 ألف جنيه

مواصفات أمان وسلامة سيارات بايك 5X5

-وسائد هوائية للمقاعد الأمامية

-وسائد وستائر جانبية

-رادار أمامي وجانبي

- ونظام إنذار ضد السرقة

- ونظام مراقبة ضغط الإطارات

-وتنبيه حزام الأمان السائق والراكب

-ونظام منع السرقة

-ونظام إنذار ضد السرقة

-مساعدة في مغادرة المسار ROD

- اكتشاف نقاط العمياء BSD

- ونظام فرملة الطوارئ التلقائي AEB

-ونظام فرملة الطوارئ التلقائي AEB

-وتحكم رأسي ذكي في الإضاءة HMA

ونظام رأسي ذكي في الإضاءة HMA

-نظام الحفاظ على المسار LKA

-تحذير التصادم الأمامي FCW

-ومساعدة في الازدحام المروري TJA

-ومساعدة السائق في المسار ICA

-والإضاءة على المسار ELKA



تأتى طرازات بايك X55 بتصميم خارجي مزود بالعديد من التجهيزات والكماليات ومنها «مرآة داخلية، ومرآة الشمس للسائق والراكب، ومنفذ شحن 12 فولت، منفذ شحن 12 فولت بالشنطة الخلفية، ومداخل USB أمامية وخلفية، ونوافذ كهربائية للأبواب الأربعة، وستارة للشنطة، ورفع زجاج جميع الأبواب بزر واحد وحساس أمان ضد العوائق».



وتحتوي السيارة على باقة من وسائل الترفيهة المتعددة ومن أبرزها «شاشة التحكم المركزية بحجم 10 بوصات، وشاشة عدادات 10 بوصات، اتصال لاسلكي للهواتف المحمولة، واي فقاي، وراديو، وبلوتوث، وشحن لاسلكي، وغيرها.

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