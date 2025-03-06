الخميس 06 مارس 2025
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محافظات

محافظ قنا يشارك في الإفطار الجماعي للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف

جانب من المشاركة،فيتو
جانب من المشاركة،فيتو

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، بالنادي الاجتماعي بمدينة الوقف، وذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والحسيني صبري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، إلى جانب جميع العاملين بالوحدة المحلية.

تعزيز قيم التضامن والتكافل

وخلال حفل الإفطار، قال محافظ قنا أن شهر رمضان المبارك يمثل فرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، داعيًا جميع الجهات إلى تكثيف جهودها لضمان تلبية احتياجات المواطنين، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتموين، والمرافق العامة.

كما أعرب المحافظ عن تقديره للجهود التي تبذلها كافة القطاعات التنفيذية في تقديم الخدمات للمواطنين، مشددًا على أهمية الإخلاص في العمل وتعزيز روح الفريق الواحد لتحقيق التنمية الشاملة.

حملات الإزالة للتصدي بحزم لمخالفات البناء في قنا

وعلى هامش الحفل، عقد المحافظ اجتماعًا مع العاملين بالوحدة المحلية، حيث وجّه الإدارة الهندسية بضرورة تكثيف حملات الإزالة للتصدي بحزم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدًا على أهمية التنسيق الكامل بين وحدة المتغيرات المكانية وإدارات المتابعة لإزالة أي تعديات فور رصدها، كما شدد على ضرورة تذليل العقبات أمام المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

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الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا قنا محافظ قنا مدينة الوقف وحدة المتغيرات المكانية

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