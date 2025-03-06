الخميس 06 مارس 2025
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ضبط 4 جوالات من الألعاب النارية في قنا (صور)

ضبط 4 جوالات من الألعاب
ضبط 4 جوالات من الألعاب النارية في قنا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا الحملة التي تستهدف تجار الألعاب النارية بالتعاون مع مكتب تموين دشنا برئاسة احمد طنطاوي وفقا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا ومتابعة اشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

مصادرة الألعاب النارية في قنا

وترأس قسم الاشغالات وأنور زين الحملة لليوم الثالث علي التوالي واستهدفت محلات الألعاب النارية بالشوارع التي أبلغ عنها الأهالي والتي ضمت عدة شوارع بالمدينة وتم ضبط عدد من الألعاب النارية ومصادرتها وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجيها كما تم التنبيه على التجار والمحلات بعدم تداول الألعاب النارية ومنع ترويجها وبيعها للأطفال.

التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية 

أكد "أشرف" رئيس الوحدة المحلية أن الحملة تمكنت من ضبط 4 جوالات من الألعاب النارية موضحا ان الحملات مستمرة صباحا ومساءا فى أوقات مختلفة موكدا على حرصه الشديد على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات لخطورتها على صحة المواطنين خصوصًا من الأطفال والسيدات.

وناشدت الوحدة المحلية السادة المواطنين استمرار الإبلاغ عن محلات بيع الالعاب النارية وأماكن ترويجها في إطار خطة لحماية المواطنين ومكافحة الظواهر السلبية التي تهدد سلامة المواطنين من خلال رسائل الصفحة الرسمية أو تقديم شكوى لرئيس الوحدة المحلية.

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا محافظ قنا مدينة دشنا قنا

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