وزير الطيران يتفقد مطار سفنكس استعدادا لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري (صور)

تفقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، مطار سفنكس الدولي للوقوف على جاهزية المطار ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للركاب والتأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة وضمان سهولة الإجراءات خلال مرحلتي السفر والوصول بالمطار.

وزير الطيران يتفقد مطار سفنكس لاستقبال ضيوف مصر لحضور افتتاح المتحف المصري

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدولة المصرية بمتابعة كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الوفود الرسمية وضيوف مصر القادمين لحضور مراسم الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير بما يليق بمكانتها الحضارية العريقة أمام العالم أجمع.

رافقه خلال الجولة المهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، والطيار باسم بيومي مستشار رئيس الشركة المصرية للمطارات لقطاع المطارات، وعدد من ممثلي الجهات المعنية بالمطار، وكان في استقبالهم الطيار أشرف خلف مدير مطار سفنكس الدولي.

وشملت الجولة، تفقد صالتي السفر والوصول (الدولي والداخلي)، وكاونترات الجوازات والجمارك لضمان سرعة إنهاء الإجراءات، ومنطقة سيور الحقائب، والبنوك، والاستراحات، والمناطق الخدمية.

كما تابع وزير الطيران المدني مستوى الخدمات المقدمة بالكافيتريات ومنطقة الأسواق الحرة ومركز المعلومات، والاستراحات، هذا إلى جانب تفقد الغرفة الأمنية التي تضم منظومة كاميرات المراقبة، وصالات كبار الزوار.

وخلال الجولة، أكد الدكتور سامح الحفني على أن تطوير المطارات المصرية وعلى رأسها مطار سفنكس الدولي يمثل جزءًا محوريًا ضمن استراتيجية وزاره الطيران المدني والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمطارات ورفع طاقتها الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، موضحًا أن قطاع الطيران المدني يحرص على تعزيز الربط الجوي بين مختلف المطارات المصرية، بما يسهم في تسهيل حركة وصول الزائرين إلى المتحف المصري الكبير؛ مشيرًا إلى أن هناك جهود تعاون متواصلة بين جميع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لضمان التنظيم والإعداد الجيد والمتميز لاستقبال الضيوف والوفود الرسمية من مختلف أنحاء العالم لهذا الحدث الهام ومن أجل خروجه بالصورة المشرفة التي تعكس مكانة مصر التاريخية أمام دول العالم.

كما أكد وزير الطيران المدني على ضرورة الاهتمام بشكل مستمر برفع كفاءة التشغيل والعمل على راحة الركاب وتقديم أفضل الخدمات لهم، من خلال التنسيق والتعاون الدائم مع جميع الجهات العاملة بالمطار لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تُولي قطاع الطيران المدني اهتمامًا كبيرًا، كونه أحد ركائز الاقتصاد الوطني، ومن ثم تحرص الوزارة على مواصلة تطوير جميع المطارات المصرية وفق رؤية تنموية شاملة تواكب أحدث التطورات العالمية في هذا المجال.

وأكد الحفني على أن هناك تنسيق تام بين كل من الشركة الوطنية مصر للطيران، وإير كايرو لتسيير رحلات طيران مباشرة إلى مطار سفنكس، مع تخصيص طائرات ذات طرازات عريضة لاستيعاب أعداد الوفود المشاركة لحضور هذا الحدث العالمي الهام وتوفير خيارات مرنة للرحلات بما يُسهم في تسهيل وصول الزائرين إلى المتحف المصري الكبير.

وأوضح وزير الطيران المدني أن الاستعداد لهذا الحدث العالمي يشكل أهمية كبيرة لدعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة من خلال تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، مؤكدًا على أن الوزارة تبذل قصارى جهودها لتقديم تجربة سفر استثنائية ومتميزة لزائري مصر، بما يعزز من مكانتها الرائدة كمركز إقليمي ودولي للطيران المدني.

كما وجه وزير الطيران المدني جميع العاملين بضرورة تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والاحترافية وحسن الاستقبال، وتوفير كافة سُبل الراحة للمسافرين عبر المطار بما يعكس مكانه مصر وريادتها في مجال الطيران المدني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.