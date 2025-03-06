محافظ قنا يعقد اجتماعًا مع النواب لبحث الملفات الخدمية والتنموية

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الاجتماع الدورى مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة أبرز القضايا الخدمية والاستثمارية التي تمس حياة المواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة.

يأتي هذا اللقاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تفعيل التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية، بما يحقق التنمية المنشودة ويلبي احتياجات المواطنين.

شهد الاجتماع حضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى جانب عدد من النواب، منهم النائب مصطفى محمود، والنائب العمدة مبارك عامر، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، والنائبة نجلاء باخوم، أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى النائب أسامة الهواري، والنائب عبد الفتاح دنقل، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، والنائب طارق رسلان، أعضاء مجلس الشيوخ.

الموقف التنفيذي للمشروعات القومية

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ مع النواب عددًا من الملفات الهامة، وفي مقدمتها متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة ومراكزها التسعة، خاصة ما يتعلق بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة وإجراءات إصدار تراخيص البناء، كما تم الاستماع إلى استفسارات السادة النواب والرد عليها، لضمان تذليل العقبات التي تواجه المواطنين في هذا الشأن.

وفي ختام الاجتماع، استعرض النواب عددًا من المشكلات التي تواجه أبناء المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية.

وعلى الفور وجه محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بسرعة دراسة هذه المشكلات وإيجاد حلول عاجلة لها، مع وضع جدول زمني لتنفيذ الحلول النهائية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في ما يتعلق بالمرافق الأساسية.

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأهمية اللقاء الدوري مع المحافظ، مشيرين إلى أنه يمثل حلقة وصل فعالة لتعزيز التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، مما يسهم في تحقيق تطلعاتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدين حرصهم على متابعة القضايا التي تمس حياة المواطنين، خاصة ما يتعلق بتحسين الأحوال المعيشية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

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