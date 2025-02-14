الطرابلسي: سأغادر قيادة تونس مباشرة إذا فشلت في التأهل لكأس العالم

شدد سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس الجديد على أن الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026 هو أول وأهم أهدافه مع نسور قرطاج.

وقال سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس الجديد في مؤتمر صحفي: "أول أهداف عقدي مع الاتحاد التونسي هو التأهل إلى كأس العالم 2026 وفي حال الفشل سأغادر مباشرة".

وأضاف "منتخب تونس يملك تاريخا كبيرا في إفريقيا ومهمتنا إعادة هذا المنتخب إلى مكانته الطبيعية".

وترك سامي الطرابلسي البالغ من العمر 57 عاما، عمله كمحلل فني في قنوات بي إن سبورتس من أجل تولي منصب المدير الفني لمنتخب تونس.

يذكر أن سامي الطرابلسي تولى تدريب منتخب تونس في الفترة من 2011 إلى 2013.

بعدها تولى تدريب السيلية القطري لنحو 10 سنوات.

يشار إلى أن الإدارة الفنية للاتحاد التونسي لكرة القدم بقيادة زياد الجزيري وخليل شمام دخلت في اتصالات مع عدة اسماء على غرار نصر الدين النابي المدرب الحالي لفريق كايزر تشيفز.

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