شركتا صرف صحي القاهرة والجيزة تسحبان مياه الأمطار

شهدت اليوم، محافظتا القاهرة والجيزة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة، وصلت إلى حد الغزارة على بعض المناطق.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم الدفع، صباح اليوم، بالمعدات بنطاق محافظة الجيزة، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير؛ للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.

وأشار بدوي، إلى أن محافظة الجيزة شهدت سقوط أمطار على مناطق: البحر الأعظم والهرم وفيصل ومحور ٢٦ يوليو وجامعة القاهرة والعمرانية وكورنيش النيل وترسا والمهندسين والدقي والوراق وإمبابة ومنشأة القناطر، ومازالت عمليات سحب المياه مستمرة.

ومن جانبه، تابع المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، عمليات سحب مياه الأمطار بمختلف مناطق المحافظة، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة تعرضت لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق: مصر القديمة وشبرا وطريق الاوتوستراد وكورنيش النيل والزمالك وحدائق القبة وحلوان والمعادي وصلاح سالم والتحرير والمقطم والشرابية ونطاق محور العصار.

ولفت رئيس صرف القاهرة، إلى أن عمليات سحب مياه الأمطار مستمرة، مشيرًا إلى استمرار رفع حالات الاستعداد القصوى وانتشار فرق الطوارئ والمعدات بالشوارع الرئيسية، وكذا الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري؛ للتعامل مع مياه الأمطار.

وتناشد شركتا القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار بالتحرك بسهولة ويسر.

شهدت محافظة القاهرة اليوم هطول أمطار متفاوتة الشدة، ما بين متوسطة إلى غزيرة، حيث تتكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من الوجه البحري وشرق القاهرة ومناطق من السواحل الغربية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، وتساقط حبات البرد أحيانا.

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد سوء الأحوال الجوية على محافظة القاهرة وهطول الأمطار.

كما كثف رجال المرور من تواجدهم في كافة الميادين والشوارع العامة وتيسير الحركة المرورية أمام السائقين والمواطنين وسط متابعة من غرفة عمليات المحافظة لرفع تراكمات مياه الأمطار.

حالة الطقس اليوم الخميس

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وجنوب سيناء مائلا للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

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