ليفربول الإنجليزي يهزم 4 أبطال دوريات هذا الموسم

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا مثيرًا وصعبًا على حساب مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون رد، أمس الأربعاء، في جولة الذهاب بدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

وقطع ليفربول خطوة واسعة نحو التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على مضيفه باريس سان جيرمان.

وواصل ليفربول نتائجه المميزة خلال الموسم الحالي بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت.

ليفربول يفوز على 4 أبطال قبل نهاية الموسم

وأسقط ليفربول 4 أبطال لدوريات أوروبية كبرى وحقق الفوز على حسابهم هذا الموسم.

وتغلب ليفربول خلال مشواره الحالي على ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا وحامل لقب الدوري الإسباني بنتيجة 2-0 بمرحلة الدوري يوم 27 نوفمبر الماضي.

وفاز ليفربول على حساب باير ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني برباعية دون رد يوم 5 نوفمبر الماضي على ملعب أنفيلد في الجولة الرابعة بمرحلة الدوري بالبطولة القارية.

وفاز ليفربول على باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي بهدف نظيف مساء أمس الأربعاء في ذهاب ثمن النهائي.

وتغلب ليفربول على مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي مرتين ذهابًا وإيابًا في منافسات البريميرليغ خلال الموسم الحالي.

وفاز الريدز بثنائية دون رد في ملعب أنفيلد على حساب مانشستر سيتي ثم كرروا الفوز بنفس النتيجة على ملعب الاتحاد.

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