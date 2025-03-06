الخارجية الروسية: وضع أوكرانيا المحايد هو أفضل ضمانة لأمنها

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن أفضل ضمان للأمن في أوكرانيا هو اعتمادها وضعا محايدا وخاليا من الانحياز ومن الأسلحة النووية.

زاخاروفا: وضع أوكرانيا المحايد هو أفضل ضمانة لأمنها



وقالت ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "هذه هي الحال التي يمكن فيها لأوكرانيا أن توفر لنفسها ضمانات الأمن. وهي العودة إلى جذور دولتها، كما هو منصوص عليه في إعلان عام 1990 حول سيادتها الوطنية".

وأضافت: "نتحدث عن وضع محايد وغير منحاز وخال من الأسلحة النووية ورفض الأيديولوجية النازية واحترام حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الروس والناطقين باللغة الروسية، وأيضا جميع المجموعات العرقية الأخرى. هذه هي ضمانات الأمن".

وأشارت إلى أن نظام كييف "يبحث في المكان الخطأ" عن ضمانات أمنه، وقالت: "كل من لجأ إليهم نظام كييف وأوكرانيا كدولة لضمان أمنهم في الغرب، قد تنكر لهم".

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