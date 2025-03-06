خفض السرعة وعدم استخدام الهاتف أبرزها، نصائح المرور أثناء هطول الأمطار

شهدت مناطق بالقاهرة والجيزة تساقط أمطار غزيرة وحبات من الثلج، مساء اليوم الخميس، مما أثار حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

نصائح المرور أثناء هطول الأمطار

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة بقوة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، مصحوبة بتساقط لحبات البرد أحيانًا.

من جانبها، أهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

ووضعت الادارة العامة نصائح مرورية لسائقي المركبات الالية عند هطول الأمطار خفض معدل السرعة، وترك مسافة أمان اكبر بين المركبات، وزيادة نسبة التركيز أثناء القيادة واستعمال حزام الامان، واستخدام الأضواء المناسبة، واستخدام التهوية المناسبة لمنع تكون الضباب على زجاج المركبة.

كما تضمنت التأكد من سلامة المكابح.الفرامل. تجنبا للانزلاق، استعمال المنبه عند الضرورة، استعمال إشارات التنبيه الضوئية في حالة حجب الرؤية، وتجنب استعمال الهاتف أثناء القيادة، وفي حالة عدم القدرة على الاستمرار في القيادة التوقف بجانب الطريق في موقع آمن، والتقيد بأوامر وتعليمات وإرشادات رجال المرور.

أما فيما يتعلق بالمركبة وسلامتها فيجب التأكد من عدة أمور منها: سلامة انظمة الإضاءة الامامية والخلفية، وصلاحية عمل الفرامل، صلاحية الإطارات، وصلاحية عمل مساحات الزجاج بالشكل الصحيح، وصلاحية عمل الإشارات الضوئية.



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