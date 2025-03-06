الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

خفض السرعة وعدم استخدام الهاتف أبرزها، نصائح المرور أثناء هطول الأمطار

نصائح المرور أثناء
نصائح المرور أثناء هطول الأمطار، فيتو

شهدت مناطق بالقاهرة والجيزة تساقط أمطار غزيرة وحبات من الثلج، مساء اليوم الخميس، مما أثار حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. 

نصائح المرور أثناء هطول الأمطار 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة بقوة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، مصحوبة بتساقط لحبات البرد أحيانًا.

ضبط كيان تعليمي "بدون ترخيص" للنصب على المواطنين بالجيزة

أكاديمية الشرطة تستقبل وكيل السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة لشئون السلامة والأمن

من جانبها، أهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

ووضعت الادارة العامة نصائح مرورية لسائقي المركبات الالية عند هطول الأمطار خفض معدل السرعة، وترك مسافة أمان اكبر بين المركبات، وزيادة نسبة التركيز أثناء القيادة واستعمال حزام الامان، واستخدام الأضواء المناسبة، واستخدام التهوية المناسبة لمنع تكون الضباب على زجاج المركبة.

كما تضمنت التأكد من سلامة المكابح.الفرامل. تجنبا للانزلاق، استعمال المنبه عند الضرورة، استعمال إشارات التنبيه الضوئية في حالة حجب الرؤية، وتجنب استعمال الهاتف أثناء القيادة، وفي حالة عدم القدرة على الاستمرار في القيادة التوقف بجانب الطريق في موقع آمن، والتقيد بأوامر وتعليمات وإرشادات رجال المرور.

أما فيما يتعلق بالمركبة وسلامتها فيجب التأكد من عدة أمور منها: سلامة انظمة الإضاءة الامامية والخلفية، وصلاحية عمل الفرامل، صلاحية الإطارات، وصلاحية عمل مساحات الزجاج بالشكل الصحيح، وصلاحية عمل الإشارات الضوئية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استقرار في الأحوال الجوية الادارة العامة للمرور الأرصاد الجوية السحب الرعدية الممطرة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية هيئة الأرصاد الجوية من القاهرة الكبرى

مواد متعلقة

ضبط كيان تعليمي "بدون ترخيص" للنصب على المواطنين بالجيزة

أكاديمية الشرطة تستقبل وكيل السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة لشئون السلامة والأمن

ضبط 4 أشخاص بتهمة إكراه مدرس على توقيع إقرارات تنازل عن قضايا بالدقهلية

إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية داخل سوق العبور

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

ضبط 16 طن دقيق مهرب قبل بيعها في السوق السوداء

سقوط مسجل خطر لتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام في الهرم

مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بشبين القناطر
ads

الأكثر قراءة

مصرع سيدة ضربتها صاعقة كهربائية بسبب البرق أثناء هطول الأمطار بالغربية

طفل يسأل: هل المشاهد غير اللائقة في الأفلام حرام؟، علي جمعة: هذا رأي الشيخ حسب الله (فيديو)

بتوجيهات رئاسية، تحرير المصريين المختطفين من ميلشيا الدعم السريع بالسودان وعودتهم للقاهرة

تشييع جنازة الضحية الثالثة لسفاح المعمورة بالإسكندرية (صور)

بعد انتهاء المؤتمر، ممدوح عباس يتواجد في نادي الزمالك لهذا السبب

حسني عبد ربه: استاد النادي الأهلي فخر وإنجاز كبير وحسن شحاتة وراء تغيير مركزي

أمطار غزيرة وثلوج في القاهرة والجيزة والشمسيات البلاستيكية سلاح المصريين لمواجهة المياه (صور)

الإعدام للمتهم الأول والسجن 15 سنة للثاني، جنايات شبرا الخيمة تصدر حكمها في قضية "الدارك ويب"

منوعات

المزيد

أمطار غزيرة وثلوج في القاهرة والجيزة والشمسيات البلاستيكية سلاح المصريين لمواجهة المياه (صور)

معمرة يابانية تدخل موسوعة "جينيس" كأكبر حلاقة في العالم

سائحون يدخلون البهجة على قلوب مرضى أورام الأقصر (صور)

شركة أمريكية تخطط لإطلاق قمر صناعي لمراقبة الأرض من مدار منخفض جدا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس 6-3-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

اختطاف ابن مصطفى شعبان في الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل في المال حق للفقراء غير الزكاة؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

علي جمعة يجب عن تساؤلات الشباب حول التمثيل والغناء والموسيقى وتجسيد الأنبياء والتيك توك

تلاوة عطرة للقارئ يوسف حلاوة من سورة الأنفال (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية