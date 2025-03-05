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حوادث

أكاديمية الشرطة تستقبل وكيل السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة لشئون السلامة والأمن

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

استقبلت أكاديمية الشرطة وكيل السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة لشئون السلامة والأمن.. لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك فى إطار دعم مجهودات المنظمة الدولية فى حفظ السلم والأمن الدوليين.


وكان فى إستقباله والوفد المرافق له  اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية- رئيس أكاديمية الشرطة وعددًا من قيادات وضباط الأكاديمية حيث تم الترحيب بالوفد الزائر ونقل تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والتأكيد على حرص على مد جسور التواصل مع منظمة الأمم المتحدة، ومواصلة إيفاد كوادرها المتميزة من الضباط وعناصر الشرطة النسائية عقب تأهيلهم بالمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع للوزارة لصقل مهارتهم بالخبرات والقدرات التى تمكنهم من تعزيز جهود المنظمة الدولية فى حفظ وصون الأمن الدوليين فى ضوء التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن جانبه أعرب وكيل السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة لشئون السلامة والأمن عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية.. مؤكدًا على تقديره للدولة المصرية كونها إحدى كبرى الدول المُساهمة ببعثات الأمم المُتحدة لحفظ السلام، مشيدًا بإسهامات كوادر الشرطة المصرية.

وفى ختام الزيارة تم تقديم الهدايا التذكارية وإلتقاط الصور لأعضاء الوفد الزائر وقيادات وضباط أكاديمية الشرطة.

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