الخميس 06 مارس 2025
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أخبار مصر

أمطار غزيرة وثلوج في القاهرة والجيزة والشمسيات البلاستيكية سلاح المصريين لمواجهة المياه (صور)

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

شهدت مناطق بالقاهرة والجيزة تساقط أمطار غزيرة وحبات من الثلج، منذ قليل، مما أثار حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة بقوة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، مصحوبة بتساقط لحبات البرد أحيانًا.

ورصدت عدسة فيتو، لجوء المصريين إلى استخدام الشمسيات وأكياس البلاستيك للاحتماء من الأمطار والبرد في الشوارع، في محاولة لتجنب البلل والحفاظ على دفئهم.

 وكانت القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى، قد شهدت أمطار متفاوتة الشدة، حيث تتكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق القاهرة ومناطق من السواحل الغربية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، وتساقط حبات البرد أحيانا.

 

حالة الطقس اليوم الخميس

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، ويسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

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