"تعليم الإسكندرية" تشارك بفعاليات الاحتفال بمرور 1085 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف

شارك الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم الخميس في فعاليات الاحتفال بمرور 1085عامًـا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف، والتي توافق يوم السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام، وذلك بالقاعة الكبرى بكلية التمريض بسموحة.

وذلك بحضور الدكتور نجاح راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والعميد محمد كشك المستشار العسكرى بالمحافظة والدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية ، والنائب إيهاب أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ والنائب سامح السايح عضو مجلس النواب والنائب أبو العباس التركى عضو مجلس النواب ، والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ، وممثل الكنيسة بالإسكندرية، ولفيف من التنفيذية والشعبية، وشيوخ وعلماء الأزهر الشريف، والأوقاف بالإسكندرية وبعض وكلاء الوزارات المختلفة بمحافظة الإسكندرية.

وأكَّد مدير المديرية أنّ الجامع الأزهر له مكانة فى قلوب كل المصريين والعالم العربي والإسلامي فهو قلعة العلم، ومنارة الوسطية والاعتدال، ومنارة الإسلام الشامخة.

وخلال لقائه أوضح دور الأزهر الشريف علي مر تلك السنوات الطويلة، حيث لعب الأزهر الشريف جامعًا وجامعة دورًا هامًا في الحفاظ على الهوية الإسلامية ونشر منهج الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والتعصب والإرهاب، خاصة في ظل اختلاط المفاهيم وتعدد محاولات التضليل، حيث يعد الأزهر الشريف منارة الإسلام ومنبر الدين والعلم وقلب الأمة الإسلامية النابض وصوتها المسموع.

ويعتبر جامع الأزهر الشريف من أقدم المساجد فى العالم العربي والإسلامي، وتتبعه جامعة الأزهر التى يفد إليها طلاب العلم من جميع أنحاء العالم، ويتلقون على يد علمائها علوم الدين والدنيا، فيتخرجون منه سفراء ينشرون رسالة الإسلام السمحة فى كافة أرجاء الدنيا.

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