تشييع جنازة الضحية الثالثة لسفاح المعمورة بالإسكندرية (صور)

أدى أفراد أسرة المهندس محمد إبراهيم، الضحية الثالثة للمحامي نصر الدين السيد المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، صلاة الجنازة على رفاته، وذلك بمسجد الفتاح العليم في منطقة السيوف شماعة شرق محافظة الإسكندرية.



وشهدت مراسم التشييع حضورًا كثيفًا من أقارب الفقيد وأهالي المنطقة، الذين حرصوا على وداعه الأخير، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى في مدافن أبو النور شرقي الإسكندرية، وسط أجواء من الحزن الشديد والدعوات بالرحمة والمغفرة للراحل.



كانت نتيجة عينة البصمة الوراثية DNA قد أثبتت هوية المجني عليه الذي عثر جثته في شقة كان يستأجرها المتهم بمنطقة العصافرة، وذلك بعد مطابقتها مع العينات المأخوذة من أفراد أسرته.

وتبين من التحريات أن المجني عليه كان على معرفة بالمتهم في إطار العمل، حيث كان قد عرض عليه خدماته القانونية في إنهاء الإجراءات المتعلقة بتحرير العقود وغيرها من الإجراءات التي تتطلب وجود محام، وكان برفقته قبل تغيبه منذ نحو عامين.

وعثرت قوات الشرطة على جثمان المهندس الراحل مدفون بأرضية شقة استأجرها المتهم بالطابق الأرضي بمنزل بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

كان قسم شرطة المنتزه ثان قد تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة مدفونة في شقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

وتبين وجود جثتين، إحداهما ملفوفة في بطانية، مدفونتين بأرضية الشقة المستأجرة من قبل المحامي المتهم، الأولى لزوجته عرفيًا والثانية لموكلته، فيما عثر على الجثمان الثالث للمهندس المذكور في شقة العصافرة.

وأمر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد لسيدتين ورجل.

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