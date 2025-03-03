توزيع 230 وجبة إفطار للأسر الأكثر احتياجا بقرية الخنانسة فى سوهاج

تواصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج اليوم الإثنين، لليوم الثالث على التوالى مبادرة " مطبخ المصرية.. بإيد بناتها" بإنتاج ٢٣٠ وجبة إفطار يوميا لتوزيعها على للأسر الأكثر احتياجا بقرية الخنانسة مراكز المنشاة، التابعة لقرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج .

وقالت الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمراة بمحافظة سوهاج إن سيدات يقمن بتجهيز ٢٣٠ وجبة إفطار يوميا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بقرية الخنانسة مراكز المنشاة، التابعة لقرى حياة كريمة.

وأضافت سحر فى تصريحاتها ان توزيع وجبات إفطار ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى ينفذه المجلس القومى بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ومؤسسة حياه كريمة، فى جميع محافظات الجمهورية.

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