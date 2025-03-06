الصحة: افتتاح وحدة علاج طبيعي للأطفال بمستشفى الإسماعيلية

أعلنت وزارة الصحة والسكان افتتاح وحدة علاج طبيعي للأطفال بمستشفى حميات الإسماعيلية وتجهيز عيادتين لخدمة ذوي الهمم بمحافظة بني سويف خلال شهر يناير 2025، يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تجهيز عيادتين للعلاج الطبيعى لخدمة ذوي الهمم بوحدة مازورة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تجهيز عيادتين للعلاج الطبيعى لخدمة ذوي الهمم بوحدة مازورة، ووحدة منية الجيد بمحافظة بني سويف، مضيفًا انه تم تجهيز أقسام العلاج الطبيعي بوحدات طب الأسرة بكفر مجر، والسالمية، وروينه بمحافظة كفر الشيخ.

وأشار "عبدالغفار"، انه تم تطوير الخدمات المقدمة بمحافظة كفر الشيخ، بتزويد أقسام العلاج الطبيعي بمستشفيي مطوبس المركزي بجهاز موجات فوق صوتية، وحميات بيلا بجهاز تنبيه كهربائي، ووحدة طب الاسرة بالمنشأة الكبرى بجهاز مساج عضلي، ووحدة طب الاسرة بالزعفران بجهازي موجات فوق صوتية وتنبيه كهربائي، ووحدة طب الاسرة الحمراء بجهاز ليزر.

وأشارت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، إلى أن خطة المديرية تتضمن تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بالمحافظة، بما يساهم فى تقديم افضل خدمات صحية للمواطنين، مؤكدة على المرور الميدانى لمتابعة تقديم الخدمات الصحية للمرضى بكافة المنشآت الطبية.

تعزيز كفاءة الأداء والتدريب المتواصل للفرق الطبية على أحدث التقنيات



وفي إطار حرص الوزارة المستمر على تعزيز كفاءة الأداء والتدريب المتواصل للفرق الطبية على أحدث التقنيات، أشار الدكتور محمد زيدان رئيس الادارة المركزية للقطاع العلاجي، إلى تنفيذ يوم علمي لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي بمستشفى برج البرلس المركزي بمحافظة كفر الشيخ حول اعتلال العصب المتوسط، ويوم علمي بمستشفى بيلا المركزي بمحافظة كفر الشيخ حول دور العلاج الطبيعي في علاج الانزلاق الغضروفي العنقي.

وتابع "زيدان" أنه تم تنفيذ يوم علمي لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي بوحدات طب أسرة سلامون القماش بمحافظة الدقهلية وجزيرة المساعدة بوحدة الدوالطة بمحافظة بني سويف حول دور العلاج الطبيعي لحالات مرضى الغسيل الكلوى وآلام أسفل الظهر، وإعادة التأهيل بعد كسر المعصم.

وذكر "زيدان"، أنه تم عمل ندوة تثقيفية حول أهمية العلاج الطبيعي للمترددين بقسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بابيانة بمحافظة كفر الشيخ، مشيرًا إلى عمل خطة تدريبية لعقد 24 دورة تدريبية لممارسي العلاج الطبيعي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بمحافظات اسيوط وبني سويف والقليوبية والمنوفية وقنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.