الضرائب: غرف عمليات وخطوط تواصل على مدار الساعة للتدخل السريع لحل أي منازعات

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب أن التسهيلات الضريبية عنوانها الشراكة مع مجتمع الأعمال ليعود بالنفع على الحصيلة ونسعى لتطبيق نموذج لجنة الضرائب فى كل قطاعات الدولة.

جاهزون لتنفيذ التعديلات على محاور التسهيلات

وقالت إننا جاهزون لتنفيذ التعديلات على كل محاور العشرين بند من التسهيلات التى تم إقرارها ولدينا فريق كبير يعمل بأقصى درجة ممكنة لتطبيق التعديلات

جاء ذلك خلال مشاركتها في حفل الإفطار السنوي الذي نظمته لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات برئاسة محمد البهي.

وأشارت إلى الانتهاء من إعداد جميع نماذج تسوية المنازعات وتم رفعها حاليا على الموقع الإلكتروني للضرائب' و فور رفع هذه النماذج على الموقع الإلكتروني تقدمت آلاف الطلبات لإنهاء المنازعات ' وبدانا تجهيز غرف عمليات وخطوط تواصل على مدار الساعة للتدخل السريع لحل اى منازعات

واعلنت ان مصلحة الضرائب ستبادر بارسال فرق من المتخصصين للغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية وجمعيات رجال الأعمال وأماكن تجمع الممولين ومختلف الكيانات لمساعدتهم على تقديم اقراراتهم فى أماكن تواجدهم وتقديم التسهيلات لهم.

وشددت على أن المصلحة تستهدف نجاح المبادرة الأولى من التسهيلات للاستعداد لإطلاق المبادرة الثانية.

وأوضح اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن منظومة الافراج عن الشحنات طوال الأسبوع بما فيها أيام الإجازات سهل حركة التجارة وضاعف الفحص المستندي من دخول الشحنات منوها الى استمرار تسجيل الشركات الملتزمة في القوائم البيضاء لتسريع عمليات الإفراج.وقال محمود الشامى النائب البرلماني وعضو اتحاد الصناعات إن الضرائب والجمارك هما المخرج لتحسين الصورة العامة ونحن متفائلون بالتسهيلات الضريبية الجديدة.

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