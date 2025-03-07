علاقة غير مشروعة بين محمد الشرنوبي ومي عمر في الأعمال الدرامية للمرة الثانية

أثار كل من الفنان محمد الشرنوبي والفنانة مى عمر الجدل من خلال مسلسلهما الجديد “إش إش” الذى يتم عرضه خلال السباق الرمضاني الجاري، وذلك من خلال مشهد عقد قرانها، وهو المشهد الذى قام محمد الشرنوبي بخداع “إش إش” كى يقيم معها علاقة غير مشروعة خلال أحداث العمل.



أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخرى.

ولم يكن مسلسل إش إش الوحيد الذى احتوى علي علاقة غير مشروعة جمعت مى عمر ومحمد الشرنوبي، بل سبق هذا الأمر في مسلسل “لؤ لؤ” الذى قدم منذ ما يقرب من ثلاث أعوام، وقدمت خلاله مى عمر شخصية مطربة نشات في دار ملجأ للأيتام.

وخلال أحداث العمل تعرفت على بودا الذى لعب دوره الفنان “محمد الشرنوبي”، وبعد تطور الأحداث بينهما قام بإقامة علاقة غير مشروعة معها.

ومسلسل لؤلؤ دارت أحداثه في 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلًا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

ووقتها أثار العمل جدلا واسعًا، بسبب تشابه الأحداث مع رحلة كفاح المطربة شيرين عبد الوهاب، خاصة أن بطلة العمل تقدم دور مطربة فى رحلة صعود تدعى "لؤلؤ"، حيث خرجت شيرين ببيان صحفى، تؤكد فيه عدم موافقتها على تقديم سيرة ذاتية عنها، خاصة أنها مازالت على الساحة الغنائية.



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