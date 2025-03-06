أسباب تراجع مبيعات الذهب في شهر رمضان

تتأثر مبيعات الذهب والمجوهرات بالسوق المحلية بحلول شهر رمضان من كل عام، حيث يؤدي الانصراف من جانب الأسر المصرية إلى شراء الأغذية والمشروبات التى تراجع مبيعات الذهب.

ويصب اهتمام عدد كبير من المواطنين على شراء السلع الأساسية في بداية شهر رمضان المبارك، وهو ما ينعكس على سوق وتجارة المشغولات الذهبية وتراجعها، حيث تهوى المبيعات بصورة كبيرة وتنتعش مع بداية الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك وحلول الأعياد.

وأكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق فى تصريحات خاصة، أن الذهب تراجع بنسبة تصل إلى 25% تقريبا داخل الأسواق والطلب في أضعف حالاته داخل الأسواق المحلية نظرا للانصراف إلى العزومات والأغذية والمشروبات.

الطلب على الذهب

قال مجلس الذهب العالمي إنه واصلت البنوك المركزية اهتمامها القوي بالذهب في يناير 2025، حيث أفادت عن عمليات شراء صافية بلغت 18 طنًا.

وأوضح مجلس الذهب العالمي في تقرير حديث أنه يسلط الشراء المستدام الضوء على الأهمية الاستراتيجية للذهب في الاحتياطيات الرسمية، خاصة مع تعامل البنوك المركزية مع المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.

وأفاد البنك المركزي في أوزبكستان عن عمليات شراء صافية بلغت 8 أطنان في يناير حيث بلغ إجمالي حيازاته من الذهب 391 طنًا أو 82% من احتياطياته.

كما استمرت شهية بنك الشعب الصيني، حيث أفاد البنك المركزي عن الشهر الثالث على التوالي من عمليات الشراء الصافية، مضيفًا 5 أطنان في يناير.

وارتفعت حيازات بنك الشعب الصيني من الذهب إلى 2285 طنًا، أو 6 % من إجمالي الاحتياطيات، في نهاية يناير.

وأضاف البنك الوطني الكازاخستاني 4 أطنان من الذهب إلى احتياطياته.

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