الخميس 06 مارس 2025
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اقتصاد

سعر جرام الذهب منتصف تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الخميس،فيتو

شهدت أسعار الذهب تحركات محدودة داخل الأسواق المحلية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجارى.

وسجلت أسعار الذهب تحركات طفيفة فى سعر الجرام فى السوق المحلى، وذلك بالتزامن مع بداية شهر مارس والذى شهد دخول شهر رمضان والصيام.

وسجل سعر الاونصة  نحو 2913 دولار بعد ان كانت تسجل نحو 2847 دولارا فى نهاية شهر فبراير وبداية مارس.

وسجل سعر جرام الذهب خلال تعاملات اليوم 4120 جنيها للعيار 21 الأكثر انتشارا بعد أن كان يسجل نحو 4045 جنيها فى بداية الشهر.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية 

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات الخميس المبكرة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة للمساعدة في توقع مسار أسعار الفائدة الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.


لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2917.90 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0021 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب قليلا بواقع 0.1 بالمئة إلى 2927.40 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 32.60 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 967.80 دولار. وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 941.00 دولارا.

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