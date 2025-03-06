بعد اعتداء كمسري على مواطن، قرار عاجل من محافظ الإسكندرية

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم الخميس، مشروع محطات الركاب والانتظار بتخصيص أرقام للرد على شكاوى المواطنين داخل مواقف السيرفيس وهي: داخل موقف محطة مصر.

يأتى ذلك بعد اعتداء كمسري علي مواطن داخل أتوبيس نقل عام، وحرص المحافظة على الاستجابة لمطالب المواطنين الخاصة بتشديد الرقابة على المواقف ومتابعة الالتزام بتعريفة الركوب تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

شدد محافظ الإسكندرية على تجهيز الثمان مواقف التابعة لمحافظة الإسكندرية ( موقف محطة مصر - الموقف الجديد- موقف الساعة- موقف العوايد- موقف المنشية- موقف بسيون ابو سليمان- موقف الكيلو ٢١ - موقف العامرية) للعمل على مدار ٢٤ ساعة ( بنظام ٣ ورديات) بالإضافة إلى تعزيز جميع مواقف السرفيس بعدد عمال إضافي خلال فترة الذروة من الساعة (١ مساءًا حتى ٧مساءًا ) للمساعدة في تحميل الركاب ومنع تكدس المواطنين.

كما أكد الفريق أحمد خالد على ضرورة التنسيق بين إدارة المرور ومشروع محطات الركاب والانتظار لتكثيف التواجد المروري في المواقف للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الركوب، والتنسيق مع هيئة النقل العام لتوفير اتوبيسات للمساهمة في نقل الركاب وفي حالة زيادة أعداد الركاب.

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