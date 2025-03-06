الخميس 06 مارس 2025
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محافظات

إقبال المواطنين على سوق المزارعين لليوم الواحد بالإسكندرية

إقبال المواطنين على
إقبال المواطنين على سوق المزارعين لليوم الواحد بالإسكندرية

 شهد سوق المزارعين لليوم الواحد بالإسكندرية، اليوم الخميس، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، وذلك بمنطقة محطة الرمل بالمحافظة، يأتى ذلك تحت رعاية الغرفة التجارية برئاسة أحمد الوكيل.  

 فيتو رصدت إقبال المواطنين لشراء احتياجاتهم من الخضروات وسط تواجد أعضاء تنفيذي مديرية التموين وحى وسط، لمتابعة توفير السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة.

 ويأتى ذلك في إطار المتابعة الأسبوعية لسوق اليوم الواحد للمزارعين بالإسكندرية، الذي يقام اليوم بنطاق حي وسط  بمنطقة محطة الرمل، وذلك لتوفير المنتجات الزراعية مباشرة من المزارع للمستهلك بجودة عالية، وبأسعار مخفضة  في  إطار اهتمام القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وسط إقبال كبير من المواطنين علي السوق  الذي يْعد الأول من نوعه في الإسكندرية.  

 

محافظ الإسكندرية يفتتح سوقًا جديدًا للمزارعين بنطاق حى شرق 

 وكان الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية قد افتتح سوقا جديدا من أسواق اليوم الواحد  للمزارعين والمنتجات الغذائية بنطاق حي شرق سموحة خلف محطة قطار سيدي جابر ( موقف السوبر جيت القديم).

 

 وأكد محافظ الإسكندرية أنه بعد ما شهده سوق اليوم الواحد من استحسان وإقبال من المواطنين، تم التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية على تنظيم وإقامة سوق اليوم الواحد على مدار أيام الأسبوع في العديد من الأحياء.

كما أوضح محافظ الإسكندرية أن تجربة أسواق اليوم الواحد هي الأولى من نوعها في الإسكندرية، لتوفير المنتجات الزراعية مباشرة من الأرض للمستهلك؛ حيث يضم السوق ٣٠ منفذا لبيع السلع الأساسية من زيت وسكر وأرز ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات وبنسب خصم ٢٠%. 

 

إقبال المواطنين على سوق المزارعين لليوم الواحد بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية 

 وقال محافظ الإسكندرية إنه سيقام سوق اليوم الواحد بنطاق حي شرق خلف محطة قطار سيدي جابر أسبوعيا يومي السبت والأحد،  وسيقام بنطاق حي الجمرك يوم الإثنين  خلف الجندي  المجهول  أمام جامعة سنجور، وبنطاق حي غرب يوم الثلاثاء في  شارع  الإسناوي -  الورديان والبيهقي، ويوم الأربعاء بنطاق حي منتزة ثان بالمندرة، والخميس بنطاق حي منتزة أول بشارع محمد نجيب بجوار كمال سعد، هذا بالإضافة إلى استمرار سوق محطة الرمل خلف سينما أمير نطاق حي وسط يوم الخميس.

 ومن المقرر إقامته هذه الأسواق على نطاق الأحياء وفي الأماكن المحددة بشكل أسبوعي، كما ثمن محافظ الإسكندرية التعاون المثمر بين جميع الجهات المشاركة  لاستمرار نجاح  سوق اليوم الواحد. 

جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود سكرتير مساعد محافظة الإسكندرية، والمهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية. 

 جدير بالذكر أن مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية يأتي في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية ومحافظة الإسكندرية والغرفة التجارية والقطاع الخاص والخبرات العالمية ووزارة التعاون الدولي الإيطالي، ومعهد دراسات البحر المتوسط للبحوث الزراعية سيانباري، واتحاد المزارعين الإيطاليين كولداريتي، ومؤسسة كامبنيا ميكا، واتحاد سوق المزارعين العالمي. 

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محافظ الإسكندرية مديرية التموين وحى وسط أحمد الوكيل الغرفة التجارية الجندى المجهول

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