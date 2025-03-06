الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رابطة الأندية توضح سبب إقامة جولة واحدة من الدوري بشهر مارس

أحمد دياب رئيس رابطة
أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة مع هاني أبو ريدة

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، عن سبب إقامة جولة واحدة من بطولة الدوري المصري في شهر مارس الجاري.

وأوضح أحمد دياب بأن مواعيد كأس مصر أخدت جميع أوقات التوقف الدولي في شهر مارس، حيث ستقام المباريات في الأيام التالية 8 '9، 14، 15، 28، 29 من شهر مارس الحالي.

وأشار رئيس رابطة الأندية إلى أن فترة التوقف الدولي ستكون من 17 مارس وحتى 25 من ذات الشهر، فأصبحت الأيام المتاحة أمام الرابطة، هي 11، 12، 13 لكي نستطع خوض جولة من بطولة الدوري في شهر مارس.

وأكمل أحمد دياب أن رابطة الأندية وضعت جولة واحدة في بطولة الدوري في شهر مارس محاولة استغلال الوقت من أجل إنهاء بطولة الدوري في 30 مايو المقبل، وفقًا لما حددته رابطة الأندية المحترفة مع الأندية".

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أحمد دياب

مواد متعلقة

آخر تطورات أزمة حكام قمة الأهلي والزمالك بالدوري

مواعيد مباريات اليوم الخميس 6 مارس 2025 والقنوات الناقلة

الهلال يعلن تفاصيل إصابة علي البليهي ومدة غيابه

تفاصيل مواعيد كأس الرابطة 2025 بنظامه الجديد، وهذا جدول مباريات الأهلي

تعليق هاري كين بعد ثلاثية بايرن ميونيخ أمام باير ليفركوزن بدوري أبطال أوروبا

صفر بامتياز، أرقام سلبية غير مسبوقة لمحمد صلاح أمام باريس سان جيرمان

اتجاه لإقالة مجدي عبد العاطي من تدريب زد وتعيين حمادة صدقي

كنا خارج الخدمة، أول تعليق من عبد الحميد بسيوني بعد الخسارة أمام الأهلي بالدوري
ads

الأكثر قراءة

غضب في الزمالك من قرعة الدوري، تعرف على السبب

طفل يسأل: هل المشاهد غير اللائقة في الأفلام حرام؟، علي جمعة: هذا رأي الشيخ حسب الله (فيديو)

استياء من المشاهد الخارجة بمسلسل "سيد الناس"، ورواد منصات التواصل: أين الرقابة؟

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس، اعرف الأخضر وصل لكام

بتوجيهات رئاسية، تحرير المصريين المختطفين من ميلشيا الدعم السريع بالسودان وعودتهم للقاهرة

زغلول صيام يكتب: يعني ايه كأس عاصمة مصر؟! وماذا عن كأس مصر الأصلي؟! وكلام عن الشركة الألماني والذكاء الصناعي في قرعة الدوري!!

عودة المصريين المختطفين من السودان سالمين (صور)

يترتب عليها أحداث جسام لـ4 دول عربية، توفيق عكاشة يكشف دلالة مفاوضات حماس وأمريكا

منوعات

المزيد

سائحون يدخلون البهجة على قلوب مرضى أورام الأقصر (صور)

شركة أمريكية تخطط لإطلاق قمر صناعي لمراقبة الأرض من مدار منخفض جدا

نجاح تجربة تاريخية لتحديد المواقع على القمر

مارفل تفاوض الفائزة بالأوسكار ميكي ماديسون للانضمام لعام الأبطال الخارقين

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

سبائك الذهب، آخر تطورات أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

اختطاف ابن مصطفى شعبان في الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: الموسيقى مجرد أصوات لم يرد نص في تحريمها ويجوز الغناء بها

طفل يسأل: هل المشاهد غير اللائقة في الأفلام حرام؟، علي جمعة: هذا رأي الشيخ حسب الله (فيديو)

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن رسول الله الشاهد والمبشر والنذير (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية