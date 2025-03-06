رابطة الأندية توضح سبب إقامة جولة واحدة من الدوري بشهر مارس

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، عن سبب إقامة جولة واحدة من بطولة الدوري المصري في شهر مارس الجاري.

وأوضح أحمد دياب بأن مواعيد كأس مصر أخدت جميع أوقات التوقف الدولي في شهر مارس، حيث ستقام المباريات في الأيام التالية 8 '9، 14، 15، 28، 29 من شهر مارس الحالي.

وأشار رئيس رابطة الأندية إلى أن فترة التوقف الدولي ستكون من 17 مارس وحتى 25 من ذات الشهر، فأصبحت الأيام المتاحة أمام الرابطة، هي 11، 12، 13 لكي نستطع خوض جولة من بطولة الدوري في شهر مارس.

وأكمل أحمد دياب أن رابطة الأندية وضعت جولة واحدة في بطولة الدوري في شهر مارس محاولة استغلال الوقت من أجل إنهاء بطولة الدوري في 30 مايو المقبل، وفقًا لما حددته رابطة الأندية المحترفة مع الأندية".

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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