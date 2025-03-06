إحالة أوراق المتهم الرئيسي بقتل شخص بالجيزة لخلافات ثأرية للمفتي

أمرت محكمة جنايات الجيزة بإحالة أوراق سائق توك توك، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بتهمة قتل شخص عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات ثأرية، وحددت المحكمة جلسة دور مايو للنطق بالحكم.

تفاصيل أمر إحالة المتهم للمحاكمة

وأفادت التحقيقات بقيام المتهمين الأول والثاني بقتل المجني عليه (س.س) عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم علي إزهاق روحه لخلافات ثأرية بينهم، وأعدا لذلك سلاحا ناريا (طبنجة وذخائر حية)، وما أن ظفرا به حيث أيقنا تواجده سلفا، حتى باغته الأول بإطلاق أعيرة نارية صوبه محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



كما أنهما شرعا في قتل المجني عليه (ص.ع) عمدا بأن أطلق الأول صوبه عيار ناري محدثا إصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك ازهاق روحه إلا انه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.



أحرز المتهم الأول والثاني سلاحا ناريا بماسورة مششخنة ( طبنجة ) وذخائر حية طلقات نارية عيار 9 مم مما تستعمل علي السلاح الناري محل الاتهام السابق دون ان يكون مرخصا لهم بإحرازها او حيازتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين السابقين اشتركا مع المتهمان الثالث والرابع بطرق الاتفاق والمساعدة والتحريض مع المتهمين الأول والثاني في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن قاما بتحريضهما على ارتكاب الواقعة وبالاتفاق معهما علي ارتكابها، وكيفية ارتكابها ومساعدتهما بأن أمدوهما بالأموال والأدوات اللازمة لارتكابهما، ووقعت تلك الجريمة بناء علي تلك الطرق.

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