آخر تطورات أزمة حكام قمة الأهلي والزمالك بالدوري

أكد مصدر داخل لجنة الحكام، أنهم ينتظرون إرسال أحد القطبين الأهلي أو الزمالك، خطابا رسميا من أجل المطالبة بتعيين حكام أجانب لمباراة القمة المقبلة بالدوري المصري.

وقال المصدر: إن لجنة الحكام لم تتحرك حتى الآن بشأن إرسال خطابات للاتحادات، خاصة وأن الاهلي أو الزمالك لم يطلبا استقدام طاقم أجنبي للقاء.

وتسبب الإعلان المفاجئ عن موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي تحدد لها التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة في أزمة بسبب طاقم تحكيم اللقاء.

وتأتي الأزمة بسبب ارتباط حكام الصفوة المصريين محمد معروف وأمين عمر ومحمود البنا ومحمود عاشور بمعسكر حكام النخبة في العاصمة الإيفوارية أبيدجان في الفترة من ١١ لـ ١٧ الجاري، وكذلك بسبب إصرار الأهلي على استقدام حكام أجانب وعدم خوض اللقاء بحكام مصريين، حسب تأكيد مصادر داخل القلعة الحمراء، وهو الامر الذي من الصعب حدوثه، خاصة وأن اللقاء يتبقى عليه خمسة أيام فقط وفي ظل ارتباط حكام النخبة في أوروبا بالتحكيم في مباريات الدوري وكذلك مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه الأزمة هي الأولى التي تواجه الكولومبي كارلوس رئيس لجنة الحكام الجديد، فهل يستطيع التغلب عليها قبل المباراة الهامة التي تترقبها جماهير الكرة المصرية؟

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة والتي تشهد استكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز بعد إعلان جدول المباريات حتى نهاية الموسم بجانب بحث استعدادات الفريق لمباراة القمة أمام الزمالك المحدد لها يوم الثلاثاء المقبل بعد بيان رابطة الأندية الذي صدر فجر اليوم.

وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتي نهاية النسخة الحالية حيث جاءت مباريات الأهلي علي النحو التالي:

جدول مباريات الأهلي في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري

الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس ٩.٣٠ مساء

الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء

الأهلي وبتروجيت الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساء

الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساء

الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساء

الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو ٤ مساء

الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساء

الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.