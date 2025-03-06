أمين عام اتحاد المهن الطبية يعلن موعد صرف معاش شهر مارس

أعلن الدكتور محمد علاء أمين عام اتحاد المهن الطبية موعد صرف معاش أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين" وورثتهم، وذلك اعتبارًا من الخميس المقبل الموافق 13 مارس، على أن يتم صرف 1500 جنيه للعضو، تنفيذا لقرار مجلس الاتحاد بصرف معاش الأعضاء وأسرهم شهريًا اعتبارًا من يناير الماضي، بدلا من صرفه مجمعا كل 3 أشهر.

اتحاد المهن الطبية يعلن موعد صرف معاش شهر مارس



وأكد أمين عام اتحاد المهن الطبية، أنه بلغ عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربع وأسرهم حوالى 124.500 عضوًا، فيما بلغ إجمالى المعاشات حوالى 180 مليون جنيه، وكان المجلس قد قرر فى وقت سابق صرف المعاش شهريًا اعتبارًا من أول يناير 2025، ويحول المعاش على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد، على أن يقوم العضو الأساسى بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما يقوم الورثة بتحديث بياناتهم كل عامين.

وحول الأوراق المطلوبة للحصول على معاش اتحاد المهن المهن الطبية، أوضح أنه يتم تقديم استمارة "أ.ن" من النقابة الخاصة بالعضو، وخطاب من أحد بنوك "مصر - الأهلى- الأسكندرية" بالموافقة على تحويل المعاش عليه (حساب جارى أو توفير)، وصورة بطاقة الرقم القومى ساريةن على أن يتقدم العضو بنفسه بملء طلب الحصول على المعاش أمام الموظف المختص بمقر الاتحاد 6 ش الحديقة – جاردن سيتى- القاهرة.

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