مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة السابعة من شهادة معاملة أطفال

مسلسلات رمضان 2025 ، تعرض الحلقة السابعة من مسلسل شهادة معاملة أطفال في السادسة مساءً عبر قناة cbc.

ويدخل محمد هنيدي في خلاف مع سائق تاكسي عندما طلب منه أجرة 200 جنيه مقابل المشوار، وكان يعتقد عبد الستار أن الأجرة 10 جنيهات مقابل مشواره، وذلك بسبب الغيبوبة التي استمر فيها لمدة 20 عامًا.

وكانت قد بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي بدخوله المستشفي ودخوله في غيبوبة.

وظهرت مقبولة التي تلعب دورها الفنانة سما ابراهيم وهي زوجة عبد الستار الذي يلعب دوره الفنان محمد هنيدي مع ابنتها وهي في سن 20 عامًا، وتقف أمام والدها بعد إفاقته من الغيبوبة.

ويخرج عبد الستار الذي يلعب دوره الفنان محمد هنيدي وهو علي كرسي متحرك، وترافقه نهي عابدين التي تلعب دور دكتورة تتابعه خلال السنوات الماضية، وينتشر خبر عودته من الغيبوبة عبر السوشيال ميديا.

ويقف عقله عند يوم الحادث فقط، والقضية التي كان ستترافع فيها، ولم يقتنع بأنه مر عليه 20 عامًا.

وتقوم زوجته مقبولة بالزواج من سعد الحامي الذي يلعب دوره الفنان صبري فواز، بعد رفع قضية طلاق علي زوجها عبد الستار.

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويقدم النجم محمد هنيدى شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذى يخوض به دراما رمضان 2025، حيث يقدم شخصية محامي يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز.





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