ارتباط دينا الشربيني يتصدر التريند، والفنانة تعلق

تصدر خبر ارتباط دينا الشربيني تريندات المنصات الرقمية خلال الساعات الماضية عقب أن كشفت عن قصة حبها التي أعلنت عنها في 2024 التي انتهت دون ارتباط رسمي، ويجمعها بهذا الشخص علاقة صداقة.

حقيقة ارتباط دينا الشربيني

قالت دينا الشربيني: "كان فيه ارتباط، وبعدين محصلش نصيب، بس الشخص دا بالنسبة لي من أحسن الناس اللي قابلتهم في حياتي لو مش أحسنهم، في احترام متبادل بيننا، وأحبه جدا، وكان داعم أوي لي وقت رحيل أهلي، دي لا تقدر بأي حاجة في الدنيا، يبقى حد مستحمل أن يبقى عندك تغير في المزاج سريع وعصبي وملكش نفس في حاجة ومش مصدق، بتبقى سلبي، وأحنا أصدقاء حاليا وبنتكلم على طول"، حسب تصريحاتها لبرنامج After ABtalks الذي يقدمه أنس بوخش.

وتابعت: ظللنا مع بعض فترة طويلة تصل لـ3 سنوات، وانا مش متخيلة كنت إزاي هعدي موضوع أهلي وهو مش جانبي.





يذكر أن دينا الشربيني أعلنت عن ارتباطها بشخص يدعى حسين منذ عام خلال حلولها ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي



موعد عرض مسلسل كامل العدد ++

في سياق آخر.. تعرض قناة ON مسلسل كامل العدد ++، من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، يوميا في شهر رمضان في تمام الساعة 6 مساء.

ويعود مسلسل كامل العدد بجزئه الثالث في رمضان 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسمين السابقين.

تفاصيل مسلسل كامل العدد 3

ومسلسل كامل العدد 3 من بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

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