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ثقافة وفنون

3 فعاليات متنوعة في انطلاق ليالي الأوبرا الرمضانية بالقاهرة والإسكندرية

دار الأوبرا، فيتو
دار الأوبرا، فيتو

تتطلق دار الأوبرا المصرية برنامج سهراتها الرمضانية فى التاسعة والنصف مساء الأحد 9 مارس وتشمل 3 فعاليات متنوعة تقام بأوبرا القاهرة والإسكندرية ومعهد الموسيقى العربية.

الموسيقات العسكرية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

تبدأ الأمسية بفرقة الموسيقات العسكرية بقيادة المايسترو حسن فكرى والتى تستقبل الجمهور فى ساحة الأوبرا الخارجية بمجموعة من الأعمال الموسيقية الوطنية والدينية والمارشات الحماسية احتفالًا بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

 

مواهب الأوبرا فى “الليلة الكبيرة على المكشوف”

وعلى المسرح المكشوف يقدم مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر حفلًا  لكورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار، ثم ينضم له فصل الباليه تصميم وتدريب الفنانة عيشة فؤاد لتقديم رائعة الشاعر الكبير صلاح جاهين والشيخ سيد مكاوى العرض الشهير (الليلة الكبيرة) وذلك فى إطار مشروع وزارة الثقافة " الليلة الكبيرة فى كل مكان" الهادف إلى صون الهوية وحماية التراث الإبداعى والترويج له ونشره للأجيال الجديدة.

روحانيات الإنشاد وابتهالات الحضرة بالإسكندرية

وبالتزامن على مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات حفلًا يضم نخبة من المؤلفات الروحانية منها سبحانك ربى سبحانك، رمضان جانا، هلت ليالى، مدد يا نبى، مدح الرسول، أسماء الله الحسنى وغيرها.. أداء هبة عادل، ولاء رميح، حسام صقر، محمد عبد الحميد، أحمد حسن، وائل سراج، تامر نجاح وكريم زيدان.

وفى نفس الموعد يستضيف مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفلًا لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفى يضم كوكبة من  الإبتهالات وأعمال الذكر والمديح الشهيرة إلى جانب المؤلفات الخاصة بشهر رمضان المعظم.

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت برنامجًا ثريا للاحتفال بشهر رمضان المعظم فى جميع المسارح بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور يضم مجموعة من الأمسيات الفنية والليالى العربية والإسلامية بالتعاون مع مختلف السفارات العاملة فى مصر وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

 

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