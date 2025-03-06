رئيس مدينة دسوق يتابع أعمال رفع مستوى النظافة وتحسين الخدمات

قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، إنه تابع أعمال منظومة النظافة ورفع كفاءة المرافق العامة، وذلك من خلال حملات مكثفة شملت المدينة والقرى التابعة لها، وذلك في إطار توجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة تكثيف الجهود الميدانية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف جمال ساطور، أن الجهود قد تركزت في متابعة خطة سير معدات النظافة داخل أحياء المدينة، بإشراف سند أبو كيلة، نائب رئيس المدينة لشؤون النظافة والتجميل، إذ تم رفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، وتنفيذ أعمال كنس الأتربة وتحسين المداخل والطرق الداخلية، وذلك لضمان بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، كما تم التأكيد على استمرار حملات النظافة الدورية، والتعامل الفوري مع أي تراكمات للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

حملات نظافة في قرى دسوق

وفي السياق ذاته، فقد شهدت القرى التابعة لدسوق، ومن بينها محلة دياي، كفر مجر، محلة أبو علي، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسي، شباس الملح، وكفر العرب، حملات نظافة مكثفة بإشراف نواب رئيس المدينة لشؤون القرى، المهندس أحمد المصري ووليد فلفل.

وتضمنت الحملات رفع المخلفات اليومية، تسوية وتمهيد الطرق، تحسين مداخل القرى، وتنظيف محيط المدارس، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات العشوائية التي تعوق الحركة في الشوارع العامة.

كما شملت الجهود أعمال صيانة شبكات الصرف الصحي، تسليك خطوط الصرف، تنظيف صفايات الأمطار، ورفع كفاءة الإنارة العامة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، كما تم متابعة المشروعات القومية الجارية داخل القرى، والتأكد من سير الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد جمال ساطور، أن العمل مستمر على مدار الساعة لتحسين الخدمات العامة والتواصل المباشر مع المواطنين، مشددًا على أهمية الرقابة الميدانية المستمرة لضمان تقديم مستوى متميز من النظافة والخدمات، بما يعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالمظهر الحضاري لمركز ومدينة دسوق.

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