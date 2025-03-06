الخميس 06 مارس 2025
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محافظ قنا يشهد احتفالية مديرية التربية والتعليم بمناسبة العيد القومي للمحافظة

محافظ قنا يشهد احتفالية
محافظ قنا يشهد احتفالية مديرية التربية والتعليم، فيتو

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بمناسبة الذكرى الـ 226 لعيد قنا القومي، والتي أُقيمت في نادي الفتيات، وسط حضور رسمي وشعبي واسع.

حضر الاحتفالية اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائبان مصطفى محمود، ومحمد أحمد الجبلاوي، عضوا مجلس النواب، وسعيد حسن، رئيس مجلس أمناء مديرية التربية والتعليم، وهاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، ومحمد عرفة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وكريمة فاروق، المدير التنفيذي لنادي الفتيات، إلى جانب مديري عموم المديرية، ومديري الإدارات التعليمية، وجمع كبير من أولياء أمور الطلاب.

شهر رمضان المبارك في قنا

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أعرب محافظ قنا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الوطني الهام، الذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك، مشيدًا بالعروض الفنية والاستعراضية التي قدمها الطلاب، ومؤكدًا أهمية تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية داخل المدارس، لما لها من دور في تنمية وتعزيز القيم الاجتماعية، وترسيخ المبادئ السلوكية الإيجابية، واكتشاف المواهب الطلابية وصقلها، وتعزيز مهاراتهم الإبداعية.

وأضاف "عبد الحليم" أن الاحتفال بهذه الذكرى العظيمة يعد فرصة لاستلهام قيم الفداء والتضحية التي سطرها الأجداد بدمائهم من أجل رفعة الوطن، مجددًا العهد على مواصلة العمل والبناء خلف القيادة السياسية الحكيمة، لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات.

 

التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية

كما دعا الله عز وجل أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، متمنيًا أن يحقق الطلاب المزيد من التقدم والنجاح لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية.

بدأت فعاليات الاحتفالية بعزف السلام الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها تقديم الطلاب لفقرات فنية واستعراضية وأغانٍ وطنية نالت إعجاب الحضور، واختتم الحفل بالتقاط المحافظ صورًا تذكارية مع الطلاب، في أجواء مفعمة بالفرحة والسرور.

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