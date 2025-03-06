محافظ سوهاج: بدء تشغيل كوبري المراغة العلوي أغسطس المقبل

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري المراغة أعلى السكة الحديد وتشغيله فى نهاية شهر أغسطس المقبل، بعد التنسيق مع وزارة النقل، وذلك بعد إزالة جميع الإشغالات والعوائق التى كانت تعوق مسار الكوبري، فى إطار متابعته المستمرة لنسب التنفيذ ومعدلات الأداء بالمشروعات الخدمية بنطاق المحافظة، خاصة التي كانت متعثرة.

محافظ سوهاج الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري المراغة العلوي وتشغيله نهاية أغسطس القادم

وقد كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بالمتابعة المستمرة للمشروع، وإعداد تقرير أسبوعي للوقوف على التقدم فى نسب التنفيذ.



ويعد كوبري المراغة أعلى السكة الحديد، أحد المشروعات المهمة التى ستسهم فى تحقيق السيولة المرورية والحد من التكدس والازدحام بوسط مدينة المراغة، حيث يربط شرق المدينة غرب السكة الحديد.



إنشاء الكوبري تصل إلى 200 مليون جنيه

يذكر أن تكلفة إنشاء الكوبري تصل إلى 200 مليون جنيه، ويتم تنفيذه بطول 1445 متر، ويشمل الجزء الرئيسي الموازي لطريق القاهرة/أسوان الزراعي بعدد 2 حارة بعرض 10.5 مترا، وطول 525 متر، كما يشمل مطلع من الجهة البحرية، ويربط طريق القاهرة - أسوان الزراعي نزولا إلى طريق شرق السكة الحديد من الجهة البحرية بطول 310 متر، بالإضافة إلى مطلع من الجهة القبلية، ويربط طريق شرق السكة الحديد نزولا إلى طريق القاهرة - أسوان الزراعي من الجهة القبلية بطول 310 متر، فضلا عن أعمال طرق عند المدخل بطول حوالي 300 متر.

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