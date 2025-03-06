الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج: بدء تشغيل كوبري المراغة العلوي أغسطس المقبل

جانب من أعمال الكوبرى
جانب من أعمال الكوبرى

 أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج  محافظ سوهاج، عن الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري المراغة أعلى السكة الحديد وتشغيله فى نهاية شهر أغسطس المقبل، بعد التنسيق مع وزارة النقل، وذلك بعد إزالة جميع الإشغالات والعوائق التى كانت تعوق مسار الكوبري، فى إطار متابعته المستمرة لنسب التنفيذ ومعدلات الأداء بالمشروعات الخدمية بنطاق المحافظة، خاصة التي كانت متعثرة.

 

محافظ سوهاج الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري المراغة العلوي وتشغيله نهاية أغسطس القادم 

 وقد كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بالمتابعة المستمرة للمشروع، وإعداد تقرير أسبوعي للوقوف على التقدم فى نسب التنفيذ.

ويعد كوبري المراغة  أعلى السكة الحديد، أحد المشروعات المهمة التى ستسهم فى تحقيق السيولة المرورية والحد من التكدس والازدحام بوسط مدينة المراغة، حيث يربط شرق المدينة غرب السكة الحديد.
 

إنشاء الكوبري تصل إلى 200 مليون جنيه
يذكر أن تكلفة إنشاء الكوبري تصل إلى 200 مليون جنيه، ويتم تنفيذه بطول 1445 متر، ويشمل الجزء الرئيسي الموازي لطريق القاهرة/أسوان الزراعي بعدد 2 حارة بعرض 10.5 مترا، وطول 525 متر، كما يشمل مطلع من الجهة البحرية، ويربط طريق القاهرة - أسوان الزراعي نزولا إلى طريق شرق السكة الحديد من الجهة البحرية بطول 310 متر، بالإضافة إلى مطلع من الجهة القبلية، ويربط طريق شرق السكة الحديد نزولا إلى طريق القاهرة - أسوان الزراعي من الجهة القبلية بطول 310 متر، فضلا عن أعمال طرق عند المدخل بطول حوالي 300 متر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج تحقيق السيولة المرورية شرق السكة الحديد مركز ومدينة المراغة مدينة المراغة

مواد متعلقة

وكيل صحة سوهاج يعتمد توزيع دفعة فنيات تمريض للعمل بالمنشآت الصحية

إطلاق الحوار المجتمعي "سوهاج متحف مفتوح" ضمن مشروع الهوية البصرية للمحافظة

رئيس جامعة سوهاج يكرم الطلاب الفائزين في البطولات الرياضية

ضبط 1050 قطعة من الألعاب النارية وغلق وتشميع إحدى المحلات فى سوهاج
ads

الأكثر قراءة

غضب في الزمالك من قرعة الدوري، تعرف على السبب

أزمة بسبب حكام قمة الأهلي والزمالك

استياء من المشاهد الخارجة بمسلسل "سيد الناس"، ورواد منصات التواصل: أين الرقابة؟

سعر جرام الذهب في الصاغة اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

15 صورة ترصد المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة (شاهد)

الأعلى للإعلام: وقف برنامج "ملعب الشمس" لمدة شهر وتغريم وإنذار القناة

يستمر لعدة أيام، باحث بطب نيويورك يكشف سر الصداع المنتشر في رمضان

"أنجب بعد 17 سنة زواج وتوفي اثنين من أبنائه"، قصة مؤثرة في حياة نقيب الأشراف

منوعات

المزيد

نجاح تجربة تاريخية لتحديد المواقع على القمر

مارفل تفاوض الفائزة بالأوسكار ميكي ماديسون للانضمام لعام الأبطال الخارقين

حريق هائل بمحطة للطاقة النووية في جنوب تايوان (فيديو)

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الشمس بالنشاط الزلزالي على الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية 6 مارس (تحديث لحظى)

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 6 مارس 2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، غزوة أحد من الانتصار إلى الهزيمة وقصة شائعة وفاة الرسول

هل يمكن الاعتماد على تطبيقات الأذان للصيام في رمضان؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية