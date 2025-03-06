الخميس 06 مارس 2025
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رياضة

غضب في الزمالك من قرعة الدوري، تعرف على السبب

نادي الزمالك
نادي الزمالك

 عبر مسؤولو نادي الزمالك عن غضبهم الشديد بعد القرعة التي جرت لجدول الدوري المصري، حيث أظهرت القرعة أن الأهلي سيحصل على عدد أيام راحة أكبر من الزمالك قبل اللقاء المرتقب بين القطبين يوم الثلاثاء المقبل.

الزمالك سيخوض مباراة غدًا الجمعة ضد فريق مودرن سبورت في دور الـ 16 بكأس مصر، بينما سيحظى الأهلي براحة كاملة دون خوض أي مباراة قبل المواجهة الهامة مع الزمالك، هذا التفاوت في أيام الراحة أثار استياء جماهير الزمالك، الذين يرون أن ذلك قد يؤثر على فرص فريقهم في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة القمة.

 

وأعلنت رابطة الأندية جدول المرحلة النهائية من منافسات الدوري الممتاز لتحديد بطل المسابقة في الموسم الحالي. 

 

جدول مباريات الزمالك في المرحلة النهائية في الدوري الممتاز 

وجاء جدول مباريات الزمالك في الجولات المتبقية على النحو التالي:

الزمالك × الأهلي ـ 11 مارس ـ 9:30 مساء

حرس الحدود × الزمالك ـ 13 ـ أبريل ـ 07:00 مساء

المصري × الزمالك ـ 1 مايو ـ 07:00 مساء

البنك الأهلي × الزمالك ـ 5 مايو ـ 07:00 مساء

سيراميكا كليوباترا × الزمالك ـ 9 مايو ـ 04:00 عصرًا

الزمالك × بيراميدز ـ 13 مايو ـ 07:00 مساء

بتروجت × الزمالك ـ 24 مايو ـ لم يتم تحديد موعده

الزمالك × فاركو ـ 1 يونيو ـ لم يتم تحديد موعده. 

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الزمالك القرعة الأهلي مودرن سبورت غضبهم الشديد بعد القرعة التي جرت لجدول الدوري المصري

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