الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الصدارة في خطر، أزمة تضرب منتخب السودان قبل مواجهة السنغال بتصفيات المونديال

منتخب السودان
منتخب السودان

 أزمة ضربت معسكر منتخب السودان، المقام حاليا في  السعودية، استعدادا لمواجهة السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة سودافوت السودانية أن الغاني كواسي أبياه مدرب منتخب السودان، يرفض الحضور إلى معسكر المنتخب، ما لم يتسلم راتبه المتأخر.


 وتابعت أن كواسي أبياه رفض مقابلة نائب رئيس الاتحاد السودان لكرة القدم، أسامة عطا المنان، الذي كان في زيارة إلى غانا.
 

وأشارت إلى أن الاتحاد السوداني يتحرك لتوفير جزء من راتب أبياه المتأخر، حيث يعاني الاتحاد أزمة مالية بسبب توقف دعم الاتحاد الدولي "فيفا".

يأتي ذلك قبل خوض منتخب السودان لمباراتي السنغال وجنوب السودان يومي 18 و24 مارس  الجاري، في الجولتين الخامسة والسادسة من منافسات المجموعة الثانية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقيم منتخب السودان معسكرًا تحضيريا بالمملكة العربية السعودية بمدينة الطائف لمدة 12 يوما، بعدها يخوض مباراة ودية أمام الأردن، ثم يتوجه إلى ليبيا يوم 17 مارس الجاري استعدادًا لمواجهة السنغال.


ويحتل المنتخب السوداني صدارة ترتيب مجموعته في تصفيات المونديال برصيد 10 نقاط بعد خوض 4 مباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 التصفيات المؤهلة لكاس العالم تصفيات المونديال كاس العالم 2026 لسنغال كأس العالم وجنوب السودان سودانى

مواد متعلقة

نجم برشلونة يكشف سر الفوز على بنفيكا بـ 10 لاعبين

الهلال السعودي يجتمع مع جيسوس بعد سلسلة النتائج السلبية

فليك يعلن تشكيل برشلونة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

منتخب السودان يتعادل سلبيا مع أنجولا ويتأهل رسميا لكأس أمم أفريقيا

ads

الأكثر قراءة

غضب في الزمالك من قرعة الدوري، تعرف على السبب

استياء من المشاهد الخارجة بمسلسل "سيد الناس"، ورواد منصات التواصل: أين الرقابة؟

سعر جرام الذهب في الصاغة اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

15 صورة ترصد المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة (شاهد)

الأعلى للإعلام: وقف برنامج "ملعب الشمس" لمدة شهر وتغريم وإنذار القناة

يستمر لعدة أيام، باحث بطب نيويورك يكشف سر الصداع المنتشر في رمضان

أزمة بسبب حكام قمة الأهلي والزمالك

"أنجب بعد 17 سنة زواج وتوفي اثنين من أبنائه"، قصة مؤثرة في حياة نقيب الأشراف

منوعات

المزيد

نجاح تجربة تاريخية لتحديد المواقع على القمر

مارفل تفاوض الفائزة بالأوسكار ميكي ماديسون للانضمام لعام الأبطال الخارقين

حريق هائل بمحطة للطاقة النووية في جنوب تايوان (فيديو)

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الشمس بالنشاط الزلزالي على الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية 6 مارس (تحديث لحظى)

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 6 مارس 2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، غزوة أحد من الانتصار إلى الهزيمة وقصة شائعة وفاة الرسول

هل يمكن الاعتماد على تطبيقات الأذان للصيام في رمضان؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية