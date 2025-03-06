الصدارة في خطر، أزمة تضرب منتخب السودان قبل مواجهة السنغال بتصفيات المونديال

أزمة ضربت معسكر منتخب السودان، المقام حاليا في السعودية، استعدادا لمواجهة السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة سودافوت السودانية أن الغاني كواسي أبياه مدرب منتخب السودان، يرفض الحضور إلى معسكر المنتخب، ما لم يتسلم راتبه المتأخر.



وتابعت أن كواسي أبياه رفض مقابلة نائب رئيس الاتحاد السودان لكرة القدم، أسامة عطا المنان، الذي كان في زيارة إلى غانا.



وأشارت إلى أن الاتحاد السوداني يتحرك لتوفير جزء من راتب أبياه المتأخر، حيث يعاني الاتحاد أزمة مالية بسبب توقف دعم الاتحاد الدولي "فيفا".



يأتي ذلك قبل خوض منتخب السودان لمباراتي السنغال وجنوب السودان يومي 18 و24 مارس الجاري، في الجولتين الخامسة والسادسة من منافسات المجموعة الثانية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



ويقيم منتخب السودان معسكرًا تحضيريا بالمملكة العربية السعودية بمدينة الطائف لمدة 12 يوما، بعدها يخوض مباراة ودية أمام الأردن، ثم يتوجه إلى ليبيا يوم 17 مارس الجاري استعدادًا لمواجهة السنغال.



ويحتل المنتخب السوداني صدارة ترتيب مجموعته في تصفيات المونديال برصيد 10 نقاط بعد خوض 4 مباريات.

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