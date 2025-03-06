الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس في الأسواق

سعر الأرز، فيتو
سعر الأرز، فيتو

أسعار الأرز اليوم،   تشهد أسعار الأرز استقرار ملحوظا خلال بداية الشهر الكريم، وتعتبر سلعة الأرز من أهم السلع والاطباق الرئيسية على السفرة خلال شهر رمضان، وتشهد معدلات الطلب على الأرز زيادة  ملحوظة فى  السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية

 سعر كيلو الأرز اليوم  الخميس 
وقامت العديد من الشركات المنتجة للأرز بطرح عروض أسعار على الأرز وتتراوح الأسعار بداية من 26، 30 و35 جنيها للكيلو المعبأ

وتشهد  أسعار الأرز استقرارا ملحوظا وذلك من خلال قيام الشركات المنتجة بطرح العديد من العروض للجمهور.

 

أسعار الأرز اليوم    

سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700 جنيه للطن. 

سعر  طن الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن.

تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح الأرز الأبيض العريض 27-29 ألف جنيه للطن.

اسعار الارز
أسعار الأرز 

وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة 

أسعار الأرز اليوم

أرز مصري كم  “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

أرز أبيض  كم “الساعة” 1 كجم 38 جنيها. 

سعر كم أرز أبيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

اسعار الارز
أسعار الأرز 

 استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية

 وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية، وأوضح أن سعر كيلو الأرز في الأسواق حاليا يتراوح ما بين 30 جنيه إلى 33 جنيه للكيلو، وفقا لمناطق بيعه.

اسعار الارز
أسعار الأرز 

سعر الأرز

وأشار إلى استقرار أسعار الأرز خلال  الفترة  الحالية، لن يكون هناك حاجة إلى استيراده من الخارج، مؤكدا اللجوء للاستيراد في حالة حدوث أزمة، وحاليا لا يوجد أي أزمات  في الأرز سواء في توافره أو أسعاره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر كيلو الارز اليوم الخميس الأرز سعر كيلو الارز اليوم أرز الشعير أسعار الارز اسعار الأرز اليوم
ads

الأكثر قراءة

غضب في الزمالك من قرعة الدوري، تعرف على السبب

طفل يسأل: هل المشاهد غير اللائقة في الأفلام حرام؟، علي جمعة: هذا رأي الشيخ حسب الله (فيديو)

بعد انتهاء المؤتمر، ممدوح عباس يتواجد في نادي الزمالك لهذا السبب

الزمالك يرسل خطابا رسميا لـ اتحاد الكرة اعتراضا على التحكيم ويهدد بالتصعيد

بتوجيهات رئاسية، تحرير المصريين المختطفين من ميلشيا الدعم السريع بالسودان وعودتهم للقاهرة

رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس بالقدس يعلق على صليب وزير الخارجية الأمريكي

يترتب عليها أحداث جسام لـ4 دول عربية، توفيق عكاشة يكشف دلالة مفاوضات حماس وأمريكا

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس، اعرف الأخضر وصل لكام

منوعات

المزيد

معمرة يابانية تدخل موسوعة "جينيس" كأكبر حلاقة في العالم

سائحون يدخلون البهجة على قلوب مرضى أورام الأقصر (صور)

شركة أمريكية تخطط لإطلاق قمر صناعي لمراقبة الأرض من مدار منخفض جدا

نجاح تجربة تاريخية لتحديد المواقع على القمر

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس 6-3-2025 بالأسواق

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

اختطاف ابن مصطفى شعبان في الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الحلال والحرام بشروط، علي جمعة يوضح حكم الموسيقى والتمثيل في الإسلام

طفل يتساءل عن "الحضن في الفيلم".. وعلي جمعة يجيب: "في الهند ممنوع حد يبوس حد"

معجزات الرسول، نبع المياه العذبة من بين أصابعه الشريفة

المزيد
الجريدة الرسمية