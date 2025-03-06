ما يجوز وما لا يجوز في رمضان، دليلك لصيام صحيح خلال الشهر المبارك

حرصت دار الإفتاء على توضيح الحكم الشرعي المتعلق بأبرز حالات الصيام، وذلك تحت عنوان “ ما يجوز وما لا يجوز في رمضان” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” وذلك على النحو التالي:

ما يجوز وما لا يجوز في رمضان

1- تجوز التهنئة بقدوم شهر مضان بأي لفظ أو عبارة حسنة.

2- يجوز بدء الإفطار عند دخول الوقت، ومن علاماته: أذان المغرب.

3- تجوز قراءة القرآن للمرأة وهي كاشفة الرأس، خارج الصلاة.

4- يجوز إعطاء زكاة الفطر لشخص واحد، أو توزيعها على أكثر من شخص، مع مراعاة أن يكون العدد مناسبا حتى ينتفع كل مسكين بما يأخذه، ولا يقل جدا فلا ينتفع به منفعة ذات بال.



5- يجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان وحتى غروب شمس يوم العيد.

6- يستحب إحياء العشر الأواخر من رمضان بشتَّى القُرب والعبادات.

7- تجوز قراءة الأذكار للمرأة حتى ولو كانت حائضًا أو نفساء.

8- يجوز قضاء التراويح الفائتة ولو بعد طلوع الفجر.

9- يجوز قضاء العشاء الفائتة خلف إمام التراويح.

10- يجوز الفِطر لمريض السُّكَّر الذي يتضرَّر بصومه ولا يمكن شفاؤه، وعليه الفدية، وقدرها (٣٠ جنيهًا كحد أدنى عن اليوم الواحد) عن كل يوم أفطر فيه.

11- تجوز صلاة التراويح في المساجد والمنازل.



12- يجوز أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله،بشرط عدم الضرر، وبعد استشارة أهل التخصص، والأولى والأفضل عدم فعل ذلك، وترك الأمر على الفطرة.

13- لا يجوز للمسافر أن يفطر إلا بعد أن يبدأ في السفر ويفارق محل الإقامة.

14- لا يجوز إجبار المصابين بـ"متلازمة داون" على صيام رمضان ما داموا غير مدركين.

15- لا يجوز لمن تلفظ بفُحش القول أن يعتبر نفسه مفطرًا، فعليه ألا يأكل أو يشرب، ما دام داخلًا في حد الصوم.

أحكام الصيام في شهر رمضان

16- يجوز تناول الطعام للحائض التي انقطع حيضها في نهار رمضان، ولا يجب عليها الإمساك، ويستحب أن تخفي فطرها عمَّن ليس له علم بعذرها.

17- يجوز العزم القلبي على صيام رمضان، ولا يلزم التلفظ بذلك، بل يستحب.

18- يجوز صيام المرأة التي انقطع دم الحيض عنها باللَّيل ونوت الصياموإن لم تغتسل.

19- يجوز الصيام لمن نوى الفطرأثناء صومهمن غير أن يأتيَ بفعل مفطر.

20- تسقط فدية الصوم عن كبار السن، وأصحاب الأمراض التي لا يُرجى شفاؤها، حالة عدم القدرة على دفعها.



21- يجوز لمن كان سفره دائمًا أن يفطر ما دام مسافرًا، والأولى له أن يصوم ما لم يتضرر بالصوم.

22- يجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة (نقودًا)؛ وذلك سدًّا لحاجة المستحقين.

23- يجوز قضاء الصيام الفائت من رمضان الماضي بعد رمضان الحالي، وإن كان يستحب المبادرة بالقضاء حال القدرة عليه قبل دخول شهر رمضان التالي.

24- يجوز صيام أصحاب الهمم من الصُّمِّ والبُكم، وعلى أولياء أمورهم تنبيههم للمواقيت.

25- يجوز الإفطار عند أذان المغرب مباشرة وتأخير الصلاة بشرط ألا يخرج وقتها.



26- تجوز إعادة صلاة العيد لمن فاتته.

27- يجوز تبييت نية الصيام في أيِّ وقت، بدايةً من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

28- يجوز عقد نية صيام شهر رمضان كاملًا من أول ليلة منه، ويستحب تجديدها كل ليلة.

29- يجوز للمسلم الذي يعيش في بلدٍ ليس فيه هيئة رسمية لاستطلاع هلال رمضان اتباع رؤية البلد المجاور الذي ثبتت الرؤية فيه، ما لم يقم ما يناهضها أو يشكك في صحتها.

30- انقطاع دم الحيض أو النفاس عن المرأة قبل الفجر يوجب عليها صوم اليوم.

31- من أصبح في نهار رمضان وهو على جنابة فصيامه صحيح، ويلزمه الإسراع في الاغتسال من أجل الصلاة.



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