الخميس 06 مارس 2025
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دين ودنيا

رسائل خاصة من دار الإفتاء للصغار والكبار خلال شهر رمضان

دار الإفتاء
دار الإفتاء

 حرصت دار الإفتاء على توجيه رسائل خاصة للأطفال وكبار السن خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وجاءت على النحو التالي: 

 

الصغار في رمضان

- على الآباء والأمهات أن يزرعوا في نفوس أطفالهم قدسية الشهر المبارك، وأنه مختلف وليس كغيره من شهور العام. 
- على الآباء والأمهات أن يعوِّدوا أطفالهم على الصوم بالتدريج، وأن يكافئوهم إذا فعلوا ذلك؛ تشجيعًا لهم على أداء العبادات.  
- ندعو إلى عدم إجبار الأطفال على إكمال الصيام إلى آخر النهار؛ لأنهم غير مكلَّفين؛ إنما يراعى التدريج في ذلك. 
- على الآباء والأمهات أن يُطلعوا صغارهم على بعض آداب الصيام وأحكامه؛ حتى يكونوا على بيِّنة من أمر الصيام منذ صغرهم.

 

كبار السن في رمضان

- الأولى بالمسلم استغلال وقت الفراغ في التقرب إلى الله عزَّ وجلَّ بالطاعات.
- ينبغي على الشيخ الكبير أن يستغل وقته في رمضان بشكل جيد؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة، والفراغ».
- يستحب للشيخ الكبير القادر تخصيص جزء من وقته أو ماله لإعانة الناس على قضاء حوائجهم.

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دار الإفتاء شهر رمضان الصوم استغلال وقت الفراغ التقرب الى الله

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