الخميس 06 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس عاطل متهم بسرقة شقة سكنية في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح المرج تجديد حبس عاطل متهم بسرقة شقة سكنية والاستيلاء على لاب توب بلغت قيمته حوالي 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه، وبعض المتعلقات الشخصية التي تخص أفراد الأسرة أصحاب الشقة 15 يوماعلى ذمة التحقيق.


وكان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة ممتلكاته وأغراضه الشخصية من داخل الشقة محل سكنه.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث قامت بتفريغ كاميرات المراقبة واستجواب شهود العيان في المنطقة.

وبالمعاينة تبين أن اللص استغل غياب أفراد الأسرة عن المنزل وسرق لاب توب بلغت قيمته حوالي 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه، وبعض المتعلقات الشخصية التي تخص أفراد الأسرة.
وتم تحرير محضر ضده حمل رقم 3537 لسنة 2025، ولا تزال أجهزة الأمن تعمل على جمع الأدلة وشهادات المحيطين بالحادث في محاولة لتحديد المشتبه به.

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محكمة جنح المرج قسم شرطة المرج مديرية أمن القاهرة

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