الخميس 06 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس 4 عناصر إجرامية بتهمة جلب الأسلحة والذخائر غير المرخصة من الخارج

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس 4 عناصر إجرامية بتهمة جلب الأسلحة والذخائر غير المرخصة من خارج البلاد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

القبض على المتهمين بالجيزة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة بالجيزة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لداخل البلاد).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبحوزتهم 5 بنادق خرطوش – عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالي "أكثر من 8 ملايين جنيه" – ماكينة عد نقود – 9 هواتف محمولة - 2 سيارة ملاكي.

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