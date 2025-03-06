تجديد حبس 4 عناصر إجرامية بتهمة جلب الأسلحة والذخائر غير المرخصة من الخارج

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس 4 عناصر إجرامية بتهمة جلب الأسلحة والذخائر غير المرخصة من خارج البلاد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

القبض على المتهمين بالجيزة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة بالجيزة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لداخل البلاد).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبحوزتهم 5 بنادق خرطوش – عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالي "أكثر من 8 ملايين جنيه" – ماكينة عد نقود – 9 هواتف محمولة - 2 سيارة ملاكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.