الخميس 06 مارس 2025
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ثقافة وفنون

موعد عرض أولى حلقات مسلسل “الغاوي” لـ أحمد مكى

الغاوي، فيتو
الغاوي، فيتو

 أيام قليلة وتستقبل شاشات التليفزيون ومنصات البث الرقمي أولى حلقات  مسلسل النجم الكبير أحمد مكي المقرر عرضه ضمن النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2025.

وتم تغيير اسم المسلسل من “عين شمس” إلى “الغاوي”، ويأتي العمل بتوقيع المخرج محمد العدل.

أبطال مسلسل الغاوي

 وتشمل القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الغاوي كوكبة من النجوم فى مقدمتهم؛ أحمد مكي وعائشة بن أحمد وأحمد بدير وعمرو عبد الجليل وأحمد كمال.

كما يشارك كل من؛ محمد لطفي كرم جابر وتامر شلتوت وولاء الشريف وهاجر عفيفي ومغني الراب أبيوسف والمغني الشعبي كزبرة.

 ويأتي الغاوي من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، إخراج محمد العدل.. وسيكون أول حلقات عرض مسلسل الغاوي يوم 15 مارس عبر منصة واتشات ويانجو بلاي ـ ويوم 16مارس عبر شاشة شبكة قنوات المتحدة.

مسلسل الغاوي لـــ مكي  

 وفى وقت سابق  قرر مكي الابتعاد عن الدراما التليفزيونية خلال العام المقبل، والتركيز في تقديم عمل سينمائي، إلا أنه تحمس لسيناريو مسلسل “الغاوي"، الذي من المفترض أن يكون مختلفًا عن ما قدمه من قبل، وينتمي لأجواء الدراما الشعبية.

مسلسل الكبير أوي

 وقرر الفنان أحمد مكي الابتعاد عن تقديم جزء من مسلسل الكبير خلال السباق الرمضاني المقبل، وقرر تقديم إحدى الشخصيات الدرامية الشعبية في عمل من تأليف هانى سرحان.

وقدم أحمد مكى، طوال السنوات الماضية، مسلسل الكبير أوي، الذي حقق نجاحا كبيرا، وأصبح علامة مميزة في الدراما المصرية الكوميدية، ويرتبط به العديد من الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي.

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